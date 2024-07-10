Азійські акції тупцюють на місці на тлі змішаної інфляції в Китаї та Японії

Більшість азіатських акцій в середу торгувалися у вузькому діапазоні, оскільки ринки перетравили змішані дані по інфляції в Китаї і Японії, в той час як основна увага була зосереджена на тому, коли Федеральна резервна система США може почати знижувати процентні ставки.

Регіональні фондові індекси в середньому слідували за Волл-стріт, де завдяки зростанню акцій технологічних компаній індекси S&P 500 і NASDAQ Composite майже досягли нових максимумів. Але темпи зростання Волл-стріт сповільнилися.

Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах, оскільки інвестори засвоїли заяву голови ФРС Джерома Пауелла. Пауелл відзначив деяке охолодження економіки, але не дав чітких сигналів про те, коли центральний банк може почати знижувати ставки. Тим не менш, трейдери продовжували робити бети на зниження ставок у вересні.

Пауелл продовжить давати свідчення в середу, в той час як увага також прикута до ключових даних по інфляції в США на цьому тижні.

Азійські ринки боролися зі змішаними інфляційними даними з Китаю та Японії.

Японський індекс Nikkei 225 рухався в бічному тренді в середу, ненадовго досягнувши рекордного максимуму в 41 777,50 пунктів, в той час як більш широкий індекс TOPIX виріс на 0,2% і також ненадовго досяг рекордного максимуму.

Нещодавнє зростання японських ринків відбулося переважно завдяки іноземним покупцям на тлі різкого падіння єни та на тлі того, що інвестори зробили ставку на оптимістичні прогнози Банку Японії.

Але дані, опубліковані в середу, показали, що інфляція японського індексу цін виробників дещо прискорилася в червні, а в річному вимірі зросла до 2,9%.

Але в місячному вимірі інфляція ІЦВ зросла менше, ніж очікувалося, і склала 0,2%.

Це свідчить про те, що хоча інфляція в Японії зростає, вона все ще залишається млявою, що викликає сумніви щодо того, чи зможе вона в кінцевому підсумку змусити Банк Японії посилити монетарну політику.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,2%, в той час як Shanghai Composite впав на 0,1%. Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 0,8%, відновившись з більш ніж двомісячних мінімумів.

Інфляція індексу споживчих цін в Китаї знизилася в червні порівняно з попереднім місяцем, оскільки споживчі витрати ослабли на тлі постійних побоювань щодо відновлення економіки.

Але інфляція ІСЦ скоротилася найповільнішими темпами за останні 16 місяців, що свідчить про те, що китайські заводи отримують вигоду від постійних заходів державного стимулювання.

Проте дані, опубліковані в середу, показали, що загальна дезінфляційна тенденція в Китаї залишається в силі, що вселяє мало впевненості. Китайські акції зазнали значних втрат протягом останніх тижнів, оскільки побоювання щодо торговельної війни із Заходом підірвали настрої.

Зараз у фокусі уваги дані по торгівлі Китаю, які мають бути опубліковані в п'ятницю.

Більшість азіатських ринків рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки оптимізм щодо зниження процентних ставок у США охолов.

Австралійський індекс ASX 200 впав на 0,3%, а південнокорейський KOSPI - на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися помірно позитивно, оскільки індекс та індекс BSE Sensex 30 продовжували досягати рекордних максимумів на фоні стійкої впевненості в економіці Індії, яка є найбільш швидкозростаючою великою економікою за останні два роки.