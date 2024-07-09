Акції в Азії зростають з Nikkei на чолі, Китай відстає через торгові побоювання

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок на тлі зростаючих бетів на зниження процентних ставок в США, а японський індекс Nikkei 225 досяг рекордного максимуму, в той час як китайські ринки відстали через постійні побоювання щодо торговельної війни.

Регіональні ринки отримали деякі позитивні сигнали від індексів Уолл-стріт, оскільки зростання акцій технологічних компаній допомогло індексам S&P 500 та NASDAQ Composite досягти рекордних максимумів.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на торгах в Азії, зосередившись на дводенному виступі голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, який розпочнеться сьогодні. Інвестори чекали "голубиних" сигналів від Пауелла після того, як низка нещодавніх показників продемонструвала деяке охолодження інфляції і ринку праці в США.

Цього тижня також будуть опубліковані дані по інфляції індексу споживчих цін в США.

Зростаючі очікування зниження процентних ставок ФРС стимулювали азіатські ринки на останніх сесіях. Ринки бачили, що ціни на ринках зростають в очікуванні більшої ймовірності зниження ставки у вересні.

Індекс Nikkei 225 показав найкращі результати в Азії у вівторок, піднявшись більш ніж на 1% до рекордного рівня 41 421,50 пунктів. Широкий індекс TOPIX виріс на 0,4% і був близький до рекордно високого рівня минулого тижня.

Акції технологічних компаній, особливо виробників мікросхем, дали найбільший поштовх Nikkei, оскільки вони слідували за своїми американськими аналогами на хвилі ажіотажу навколо штучного інтелекту. Слабкість єни, яка перебувала біля 38-річного мінімуму, також сприяла зростанню експортних запасів.

Іноземні покупці були ключовою рушійною силою нещодавнього зростання японських ринків, оскільки поєднання слабкості єни та оптимістичного прогнозу Банку Японії сприяло залученню капіталу.

Очікування великих корпоративних реформ в японських компаніях, які, як очікується, призведуть до того, що вони надаватимуть пріоритет прибутковості акціонерів, також зробили місцеві ринки більш привабливими.

Проте залишалися сумніви щодо того, наскільки сильно зростуть японські акції, враховуючи, що економіка країни бореться зі слабким споживанням і стійкою інфляцією.

Інші азіатські ринки також зросли. Зростання в технологічному секторі допомогло південнокорейському KOSPI додати 0,4%, а австралійський ASX 200 підскочив на 0,7%, відновившись після дводенних втрат. Приватне опитування показало, що споживчі настрої в Австралії погіршилися на початку липня на тлі постійного занепокоєння з приводу інфляції і високих процентних ставок.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно позитивно, при цьому індекс і BSE Sensex 30 залишаються в полі зору нещодавніх рекордних максимумів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,2% і 0,4% відповідно, в той час як втрати в материкових акціях потягли за собою падіння гонконгського Hang Seng на 0,4%.

Настрої щодо Китаю залишалися напруженими після того, як Європейський Союз запровадив високі тарифи на імпорт китайських електромобілів. Ринки очікували на будь-які заходи у відповідь з боку Пекіну, особливо після того, як офіційні особи заявили про можливість торговельної війни через тарифи.

Китайські акції значною мірою відставали від своїх конкурентів протягом червня, оскільки оптимізм щодо економічного підйому в країні вичерпався на тлі посередніх економічних показників. Цього тижня основна увага буде прикута до даних по торгівлі та інфляції в Китаї, які дадуть більше інформації про країну.