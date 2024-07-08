Азійські акції падають на тлі збереження торгових ризиків у Китаї; очікується більше сигналів щодо процентних ставок

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, причому китайські ринки лідирували в падінні на тлі постійних побоювань щодо торговельної війни із Заходом, в той час як очікування нових сигналів щодо процентних ставок також тримало ринки в напрузі.

Регіональні ринки здебільшого проігнорували позитивний сигнал з Уолл-стріт, оскільки зростаючі бети на зниження процентних ставок призвели до того, що S&P 500 та NASDAQ Composite оновили свої максимуми. Але очікування подальших сигналів щодо ставок - від голови ФРС Джерома Пауелла та ключових даних по інфляції цього тижня - стримувало цей оптимізм.

Ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися на торгах в Азії.

Посередні економічні дані з Японії та Австралії також вплинули на регіональні акції.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite впали на 0,3% та 0,5% відповідно, а гонконгський індекс Hang Seng знизився на 1,5%.

Настрої щодо Китаю залишаються переважно негативними після того, як Європейський Союз запровадив високі тарифи на імпорт китайських електромобілів, незважаючи на заперечення з боку Пекіна. Китай також підняв питання про можливість торгової війни з ЄС через мита.

Мита ЄС є дзеркальним відображенням аналогічного кроку США і посилили занепокоєння щодо погіршення торговельних зв'язків з Китаєм, що може призвести до запровадження Пекіном заходів у відповідь.

Китайські акції протягом останніх двох місяців вже зазнали різкого падіння з пікових значень 2024 року. У центрі уваги в липні - Третій пленум Комуністичної партії Китаю, зустріч високопосадовців, на якій, ймовірно, будуть ухвалені додаткові заходи стимулювання економіки.

Пізніше цього тижня будуть опубліковані дані по торгівлі та інфляції в Китаї.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX дещо знизились в понеділок після того, як минулого тижня наблизились до рекордних максимумів.

Зростанню японських акцій значною мірою сприяли іноземні покупки, оскільки єна впала до 38-річного мінімуму. Сумніви щодо подальшого підвищення процентних ставок Банком Японії на тлі слабкого зростання японської економіки також створили більш позитивний прогноз для місцевих акцій.

Дані, опубліковані в понеділок, поставили під сумнів цю тенденцію, оскільки середня заробітна плата в країні в травні зросла найшвидшими темпами за останні 31 рік, що свідчить про те, що інфляція і споживання можуть прискоритися в найближчі місяці.

Японія також зафіксувала більший, ніж очікувалося, профіцит поточного рахунку платіжного балансу, а банківське кредитування зросло більше, ніж очікувалося.

Азійські ринки загалом були пригніченими. Занепокоєння щодо Китаю призвело до падіння австралійського індексу ASX 200 на 0,4%, в той час як втрати цін на сировинні товари також підірвали основні акції гірничодобувних компаній.

Дані показали, що австралійські кредити на житло несподівано скоротилися в травні, в той час як діяльність у сфері житлового фінансування також скоротилася.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,1%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились незначно позитивно після того, як минулого тижня індекс досяг низки рекордних максимумів.