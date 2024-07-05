Акції в Азії: Китай падає через напруженість у відносинах з Тайванем, Samsung підвищує показники Південної Кореї

У п'ятницю азійські фондові ринки рухалися різноспрямовано: китайські акції продовжили падіння на фоні зростання напруженості у відносинах з Тайванем, в той час як південнокорейські ринки зросли завдяки зростанню акцій компанії Samsung.

Більш широкі ринки були в основному обмежені діапазоном в очікуванні ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які буде оприлюднено сьогодні.

Вихідний день на американському ринку в четвер спричинив обмежену кількість торгових сигналів, в той час як деяке охолодження настроїв щодо зниження процентних ставок також вплинуло на обережність ринків. Ф'ючерси на американські фондові індекси мало змінилися на азіатських торгах.

Китайські акції показали найгірші результати за день: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили близько 1% кожен. Обидва індекси продовжили падіння, яке спостерігалося протягом більшої частини червня і початку липня.

П'ятничне падіння було викликане занепокоєнням щодо посилення напруженості у відносинах з Тайванем після того, як з'явилися повідомлення про те, що Китай захопив тайванський риболовецький траулер, який працював поблизу китайського узбережжя. У п'ятничних повідомленнях також йшлося про те, що китайські військові літаки перебувають у Тайванській протоці.

Інші повідомлення також показали, що тайванські фірми виводять персонал з Китаю після того, як Пекін попередив про крайні заходи, включаючи смертну кару, проти прихильників незалежного Тайваню.

Ринки побоюються, що будь-яка ескалація напруженості, особливо агресія з боку Пекіна, може викликати гнів США і спричинити нові економічні обмеження проти Китаю.

Втрати в акціях на материку призвели до падіння гонконгського індексу Hang Seng на 0,8%.

Південнокорейський індекс KOSPI показав найкращі результати в Азії в п'ятницю, піднявшись майже на 1%.

Індекс був підтриманий зростанням на 1,5% акцій Samsung Electronics Co Ltd, найбільшої компанії країни, після того, як електронний конгломерат продемонстрував 15-кратний стрибок прибутку в другому кварталі.

Samsung отримав значну вигоду від збільшення попиту на мікросхеми пам'яті з боку індустрії штучного інтелекту, що сприяло зростанню продажів, а також підвищенню прибутковості. Її бізнес споживчої електроніки також отримав певну вигоду від інтеграції штучного інтелекту.

Прибуток Samsung перекинувся на акції інших виробників мікросхем. Конкурент SK Hynix Inc, що виробляє мікросхеми пам'яті, виріс на 1,7%.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX в п'ятницю стабілізувалися біля рекордних максимумів, причому останній ненадовго досяг рекордних рівнів.

Нещодавнє зростання японських ринків було зумовлене зростанням експортно-орієнтованих акцій на фоні слабшої ієни, тоді як перспектива обмеженого посилення монетарної політики Банком Японії також сприяла підвищенню настроїв.

У п'ятницю дані про витрати домогосподарств виявилися значно м'якшими, ніж очікувалося, що посилило думку про те, що японська економіка залишається вразливою і потребуватиме більшої монетарної підтримки. Це, в свою чергу, посилило припущення, що Банк Японії має обмежений простір для подальшого посилення монетарної політики, зберігаючи більшість надм'яких монетарних умов, якими користуються японські ринки протягом майже десятиліття.

Японські акції технологічних компаній також відслідковували зростання Samsung. Інвестиційний гігант SoftBank Group Corp. виріс на 0,4% і сягнув рекордних максимумів, оскільки в повідомленні говорилося, що фірма шукає великі обсяги чіпів від корпорації NVIDIA.

Більшість азіатських ринків рухалися у флетово-низькому діапазоні. Побоювання щодо Китаю призвели до падіння австралійського ASX 200 на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно негативно, а індійські акції були вразливі до фіксації прибутку після серії рекордних максимумів минулого тижня.