Азійські акції зростають на тлі бетів на зниження ставок; Японія тестує рекордні максимуми

Азійські акції зросли в четвер, слідуючи за нічним зростанням на Волл-стріт, оскільки низка слабких економічних показників змусила інвесторів збільшити бети на те, що Федеральна резервна система США знизить процентні ставки до вересня.

Японські акції продемонстрували найкращі результати на останніх сесіях, відігравши більшу частину своїх втрат у другому кварталі і повернувшись до рекордних максимумів.

Регіональні ринки наслідували нічне зростання на Волл-стріт, де S&P 500 і NASDAQ Composite досягли рекордних максимумів на скороченій через свята торгівлі після того, як слабкі дані по ринку праці та індексу менеджерів із закупівель підштовхнули до підвищення бетів на зниження процентної ставки у вересні на 25 базисних пунктів.

Але протокол червневого засідання ФРС дещо стримав цей оптимізм, і ф'ючерси на американські фондові індекси на торгах в Азії торгуються в бічному тренді. Очікування ключових даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі в п'ятницю також зберігає обережні настрої.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX виросли на 0,2% та 0,5% відповідно в четвер.

На початку тижня Nikkei вперше з квітня подолав позначку 40 000 і наблизився до рекордних максимумів, досягнутих в першому кварталі.

Більш широкий індекс TOPIX ненадовго досяг рекордного рівня 2 890,47 пунктів.

Японські ринки зросли за останній тиждень, оскільки низка слабких економічних показників тиснула на єну і підштовхнула до зростання ставок на те, що Банк Японії матиме обмежений простір для посилення політики.

Інвестори здебільшого не звертали уваги на потенційний негативний вплив на прибутки компаній через уповільнення економічного зростання в Японії. Раніше цього тижня уряд погіршив дані по валовому внутрішньому продукту за перший квартал, показавши набагато глибше скорочення зростання, ніж передбачалося спочатку.

Зростанню японських ринків також сприяли акції технологічних компаній, які слідували за своїми американськими колегами на хвилі ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Азійські ринки зросли на тлі зростаючої впевненості в тому, що ФРС почне знижувати процентні ставки у вересні. CME Fedwatch Tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів майже в 66%, в порівнянні з попередніми оцінками вчорашнього дня, які становили 59,5%.

Південнокорейський індекс KOSPI виріс на 0,7%, а австралійський ASX 200 - на 1,1%. Дані з Австралії показали, що торговий баланс країни в травні впав більше, ніж очікувалося.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, оскільки Nifty та BSE Sensex 30 досягли рекордних максимумів цього тижня.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали від своїх конкурентів, дещо знизившись на тлі побоювань щодо уповільнення темпів відновлення економіки. Втрати в акціях континентальних компаній дещо знизили гонконгський індекс Hang Seng.

Настрої щодо Китаю показали незначні ознаки покращення після того, як дані індексу менеджерів із закупівель у приватному секторі показали слабший, ніж очікувалося, ріст у секторі послуг.

Уповільнення стимулюючих заходів з боку Пекіна також викликало сумніви щодо того, наскільки більше заходів підтримки уряд має в запасі.

Зараз увага прикута до Третього пленуму Комуністичної партії Китаю - зустрічі високопосадовців, яка, як очікується, надасть більше підказок щодо китайської економіки.