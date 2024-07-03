Nikkei зростає, Китай відстає через слабкий індекс ділової активності в секторі послуг

Більшість азійських акцій дещо зросли в середу, японський Nikkei 225 повернувся до рекордних максимумів, в той час як китайські ринки впали після невтішних даних щодо активності в секторі послуг.

Регіональні ринки отримали позитивний імпульс від Уолл-стріт, де індекси S&P 500 та NASDAQ Composite досягли рекордних максимумів після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл відзначив певний прогрес у зниженні інфляції.

Але цей оптимізм був обмеженим: ф'ючерси на американські фондові індекси дещо впали, оскільки Пауелл також попередив, що ФРС потребує більшої впевненості для зниження ставок.

Очікування нових сигналів щодо процентних ставок в США на цьому тижні - з урахуванням даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі та протоколу засідання ФРС - обмежило будь-яке значне зростання на азіатських ринках, так само як і слабкі економічні сигнали з Китаю.

Японський Nikkei 225 виріс на 0,9% і вперше за три місяці перевищив рівень 40 000. Індекс також був близький до рекордних максимумів, досягнутих у березні.

Цього тижня індекс зростав, оскільки м'які економічні дані з Японії підживлювали очікування, що Банк Японії матиме обмежений простір для посилення монетарної політики цього року.

Японія переглянула дані по ВВП за перший квартал, показавши набагато різкіше скорочення, ніж очікувалось спочатку. Але трейдери все ще купують японські акції, враховуючи, що прибутки корпорацій до цього часу в значній мірі зросли, незважаючи на слабкість економіки.

Тим не менш, економічно чутливий індекс TOPIX виріс на 0,2%.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали від своїх колег в середу, впавши на 0,4% кожен після середніх показників індексу менеджерів із закупівель. Обидва індекси також зазнали різкого падіння з річних максимумів, досягнутих у травні.

Індекс ділової активності в секторі послуг Caixin у червні зріс менше, ніж очікувалося, що свідчить про охолодження китайського сектору послуг і викликає занепокоєння щодо ширшого сповільнення найбільшої економіки Азії.

Сектор послуг продовжував зростати після того, як Китай згорнув заходи боротьби з COVID-19 наприкінці 2022 року, а також підтримував ділову активність на тлі слабкості у виробництві. Але зараз сектор може зіткнутися зі зустрічним вітром, спричиненим постійним слабким місцевим попитом.

Хоча дані Caixin, опубліковані раніше цього тижня, показали, що виробничий сектор продовжує зростати, урядові дані PMI, оприлюднені в неділю, свідчать про скорочення в секторі, надаючи змішані сигнали щодо економіки.

Гонконгський індекс Hang Seng відреагував на слабкість китайських акцій і виріс на 0,7%, відновившись з майже двомісячного мінімуму.

Інші азіатські ринки були трохи вищими. Південнокорейський KOSPI додав 0,4%, а австралійський ASX 200 виріс на 0,3%, оскільки дані показали, що роздрібні продажі в травні зросли більше, ніж очікувалось.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно негативно, оскільки індекс і BSE Sensex 30 зіткнулись з опором на рекордно високих рівнях.

Настрої щодо Adani Enterprises Ltd та її дочірніх компаній також погіршилися після того, як Hindenburg подвоїв минулорічний звіт про короткі продажі, в якому фірма висунула нищівні звинувачення на адресу індійського конгломерату. Hindenburg заявила, що отримала повідомлення від індійського регулятора цінних паперів з вимогою пояснити причину.