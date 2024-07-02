Дефіцит зведеного платіжного балансу України в травні зріс до $3,4 млрд - НБУ

Зведений платіжний баланс України після зведення з дефіцитом $1,3 млрд (приблизно 0,7% ВВП) у квітні поточного року в травні було зведено з дефіцитом у $3,4 млрд (приблизно 1,8% ВВП), тоді як у травні 2023 року - з профіцитом $1,5 млрд, свідчать дані Національного банку України (НБУ).

Згідно з ними, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу без урахування грантів і реінвестованих доходів за підсумками травня 2024 року становив $1,6 млрд порівняно з $167 млн місяцем раніше і $1,1 млрд у травні 2023 року.

НБУ зазначає, що традиційно формування дефіциту зумовлено розширенням від'ємного сальдо торгівлі товарами завдяки високим обсягам імпорту і відсутністю грантової допомоги від партнерів.

Загалом за січень-травень цього року дефіцит поточного рахунку розширився на $2,7 млрд до попереднього року - до $6,4 млрд, однак без урахування реінвестованих доходів і грантів від партнерів скоротився до $5,9 млрд з $6,1 млрд торік.

За даними НБУ, експорт товарів у травні зріс на 11,6% до травня 2023 року і скоротився на 1,7% до квітня поточного року - до $3,3 млрд, тоді як імпорт збільшився до травня минулого року на 12,8% і зменшився на 3,3% до квітня 2024 року - $5,5 млрд.

Водночас дефіцит торгівлі послугами був на рівні минулого року і становив $0,6 млрд. Зростання експорту послуг на 8,7% було майже повністю компенсовано збільшенням їхнього імпорту на 5,2%, уточнив центробанк.

Згідно з інформацією НБУ, профіцит балансу первинних доходів зберігся на рівні травня минулого року - $0,3 млрд, тоді як вторинних скоротився до $0,8 млрд із $2 млрд у травні 2023 року.

У червневому звіті про фінансову стабільність центробанк ділився своїми очікуваннями щодо поступового розширення дефіциту поточного рахунку, незважаючи на поліпшення торгового балансу.

"Український експорт повільно відновлюватиметься, насамперед завдяки стабільній роботі морського коридору (...) Однак відносно низькі за історичними порівняннями світові ціни стримують зростання експортної виручки. Натомість збільшуються обсяги імпорту, що підживлюються споживчим попитом", - було зазначено в документі.