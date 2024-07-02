Азійські акції торгуються в обмеженому діапазоні на тлі коливань ставок; очікується виступ Пауелла

Більшість азіатських акцій у вівторок рухались у вузькому діапазоні, оскільки невизначеність щодо процентних ставок, особливо перед виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, тримала інвесторів в напрузі.

Регіональні ринки відреагували на дещо позитивне нічне закриття на Уолл-стріт стримано, при цьому єдиним сектором, який продемонстрував значне зростання, був сектор високих технологій. Ф'ючерси на американські фондові індекси знизилися на азіатських торгах перед низкою заяв щодо процентних ставок на цьому тижні.

У вівторок Пауелл виступить на заході Європейського центрального банку, а в середу буде опублікований протокол червневого засідання ФРС. Цього тижня також будуть опубліковані ключові дані по ринку праці: в п'ятницю вийде звіт по заробітній платі в несільськогосподарському секторі.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи виросли у вівторок після помірно позитивного початку липня. Але вони також зазнали значних втрат протягом червня, оскільки настрої щодо відновлення китайської економіки погіршилися.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс в ході наздоганяючої торгівлі після вихідного в понеділок, додавши 1,5%, оскільки місцеві акції важких технологічних компаній слідували за зростанням своїх американських аналогів.

Деякі позитивні дані по індексу менеджерів із закупівель допомогли підтримати настрої щодо Китаю на цьому тижні, так само як і дані, що свідчать про поліпшення продажів на ринку житла.

Але офіційні дані PMI за вихідні показали, що виробничий сектор Китаю скоротився другий місяць поспіль.

Австралійський ASX 200 впав на 0,4% після того, як протокол червневого засідання Резервного банку Австралії показав, що політики розглядають можливість підвищення процентної ставки перед обличчям стійкої інфляції.

Австралійська інфляція перевершила очікування протягом трьох місяців поспіль і залишилася значно вище цільового діапазону РБА. Аналітики UBS вважають, що продовження цієї тенденції може призвести до підвищення ставки на 25 базисних пунктів у серпні.

Більшість азіатських ринків були в основному обмежені діапазоном. Японський Nikkei 225 виріс на 0,3%, а TOPIX додав 0,8%. Індекс TOPIX також був на більш ніж 30-річному максимумі на тлі постійних ставок на те, що слабка японська економіка не дозволить Банку Японії радикально посилити політику.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,6%, навіть незважаючи на те, що дані показали, що індекс споживчих цін в Південній Кореї несподівано знизився в червні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились помірно негативно, при цьому індекс налаштований на фіксацію прибутку після досягнення низки рекордних максимумів у червні.

Оптимізм щодо економіки Індії, де правляча партія BJP йде на третій термін, призвів до того, що індекси Nifty та BSE Sensex 30 у червні піднялися до нових максимумів.

У 2024 році індекс Nifty зріс на 11%, а аналітики прогнозують подальше зростання завдяки стійкій індійській економіці.