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Ціни на золото слабшають, не відчуваючи полегшення від збільшення бетів на зниження ставок
08:14 01.07.2024 |
Ціни на золото ослабли на торгах в Азії в понеділок, отримавши обмежену підтримку від зростаючих очікувань зниження процентних ставок в США, оскільки трейдери очікують нових сигналів від Федеральної резервної системи і американської економіки цього тижня.
Жовтий метал залишався в межах торгового діапазону, встановленого протягом більшої частини червня, також не досягнувши значного прогресу на тлі падіння долара.
Спотове золото о 06:09 EET трохи знизилося до 2325,74 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в серпні впали на 0,2% до 2336,05 доларів за унцію.
Настрої на ринках металів, особливо золота, залишалися напруженими, навіть незважаючи на те, що трейдери збільшили свої очікування щодо зниження ставки у вересні, після того, як минулого тижня вийшли дані по індексу цін PCE.
Індекс долара знизився більш ніж на 0,2% в понеділок, продовживши втрати попередньої сесії.
CME Fedwatch Tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні майже на 58%.
Хоча перспектива зниження ставок є позитивною для ринків металів, ціни майже не змінилися, оскільки трейдери очікують цього тижня на низку сигналів від ФРС та економіки.
Голова ФРС Джером Пауелл виступить у вівторок, а протокол червневого засідання ФРС має бути опублікований в середу.
Крім того, в п'ятницю будуть опубліковані дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі за червень.
Інші дорогоцінні метали знизилися в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $1 004,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $29,405 за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися в понеділок, продовживши недавні втрати, оскільки настрої по відношенню до червоного металу були підірвані змішаним пакетом економічних показників з Китаю, який є найбільшим імпортером.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до 9545,50 доларів США за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до 4,3550 доларів США за фунт.
Настрої щодо Китаю ще більше погіршилися на цьому тижні, оскільки дані індексу менеджерів із закупівель, опубліковані в неділю, показали, що виробничий сектор країни скоротився другий місяць поспіль.
На противагу цьому, приватний індекс PMI, опублікований у понеділок, показав, що сектор розширюється найшвидшими темпами за останні три роки.
Змішані показники залишили трейдерів невпевненими в тому, як саме відбувається економічне відновлення в найбільшому в світі імпортері міді.
Занепокоєння щодо Китаю призвело до того, що в червні ціни на мідну руду зазнали значних втрат.
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