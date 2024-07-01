Ціни на золото слабшають, не відчуваючи полегшення від збільшення бетів на зниження ставок

Ціни на золото ослабли на торгах в Азії в понеділок, отримавши обмежену підтримку від зростаючих очікувань зниження процентних ставок в США, оскільки трейдери очікують нових сигналів від Федеральної резервної системи і американської економіки цього тижня.

Жовтий метал залишався в межах торгового діапазону, встановленого протягом більшої частини червня, також не досягнувши значного прогресу на тлі падіння долара.

Спотове золото о 06:09 EET трохи знизилося до 2325,74 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото з терміном дії в серпні впали на 0,2% до 2336,05 доларів за унцію.

Настрої на ринках металів, особливо золота, залишалися напруженими, навіть незважаючи на те, що трейдери збільшили свої очікування щодо зниження ставки у вересні, після того, як минулого тижня вийшли дані по індексу цін PCE.

Індекс долара знизився більш ніж на 0,2% в понеділок, продовживши втрати попередньої сесії.

CME Fedwatch Tool показав, що трейдери оцінюють ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні майже на 58%.

Хоча перспектива зниження ставок є позитивною для ринків металів, ціни майже не змінилися, оскільки трейдери очікують цього тижня на низку сигналів від ФРС та економіки.

Голова ФРС Джером Пауелл виступить у вівторок, а протокол червневого засідання ФРС має бути опублікований в середу.

Крім того, в п'ятницю будуть опубліковані дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі за червень.

Інші дорогоцінні метали знизилися в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,5% до $1 004,60 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до $29,405 за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь знизилися в понеділок, продовживши недавні втрати, оскільки настрої по відношенню до червоного металу були підірвані змішаним пакетом економічних показників з Китаю, який є найбільшим імпортером.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,6% до 9545,50 доларів США за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,5% до 4,3550 доларів США за фунт.

Настрої щодо Китаю ще більше погіршилися на цьому тижні, оскільки дані індексу менеджерів із закупівель, опубліковані в неділю, показали, що виробничий сектор країни скоротився другий місяць поспіль.

На противагу цьому, приватний індекс PMI, опублікований у понеділок, показав, що сектор розширюється найшвидшими темпами за останні три роки.

Змішані показники залишили трейдерів невпевненими в тому, як саме відбувається економічне відновлення в найбільшому в світі імпортері міді.

Занепокоєння щодо Китаю призвело до того, що в червні ціни на мідну руду зазнали значних втрат.