Ціни на золото стабілізувалися біля позначки $2 300 на фоні даних по інфляції

Ціни на золото дещо знизилися на азіатських торгах в п'ятницю, залишаючись в основному в межах діапазону, оскільки трейдери залишалися прихильними до долара напередодні публікації ключових даних по інфляції, які, ймовірно, вплинуть на процентні ставки.

Жовтий метал дещо відновив свої позиції в четвер після падіння нижче рівня підтримки в 2300 доларів за унцію на початку тижня. Але він залишився у вузькому торговому діапазоні навколо цього рівня.

Спотове золото подешевшало на 0,3% до 2320,39 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 0,3% до 2330,85 доларів за унцію. Спотові ціни також знизилися в червні, хоча вони були налаштовані на деяке зростання в другому кварталі.

Більшу частину червня жовтий метал перебував у вузькому торговому діапазоні на тлі зростаючої невизначеності щодо подальшої динаміки процентних ставок у США. Хоча деякі дані свідчили про охолодження американської економіки, представники Федеральної резервної системи попередили, що стійка інфляція, ймовірно, відкладе будь-які плани щодо зниження процентних ставок.

У зв'язку з цим у п'ятницю основна увага зосереджена на даних по індексу цін PCE. Цей показник є основним індикатором інфляції для ФРС і, як очікується, покаже, що інфляція залишається значно вищою за цільовий показник центрального банку в 2% річних.

Високі процентні ставки є поганою ознакою для ринків металів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи.

Інші дорогоцінні метали також вагаються в п'ятницю, але закріпили деяке зростання в другому кварталі.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,6% до 1010,05 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до 29,328 доларів за унцію.

Очікування зниження процентних ставок сприяли деякому зростанню на ринках металів у другому кварталі. Але в червні трейдери скоротили більшу частину цих ставок, що, в свою чергу, призвело до того, що більшість металів втратили свої квартальні прибутки.

Серед промислових металів ціни на мідь виросли в п'ятницю і були налаштовані на негативний кінець червня, оскільки настрої в Китаї, найбільшому імпортері, погіршилися.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,6% до $9576,50 за тонну, а місячні ф'ючерси на мідь зросли на 0,8% до $4,3695 за фунт. Але в червні обидва контракти впали від 4% до 5,5%.

Втрати по міді були викликані, головним чином, зростаючими сумнівами щодо високого світового попиту, оскільки економічні умови в основних країнах погіршилися. Найбільший імпортер, Китай, також став джерелом занепокоєння в умовах потенційної торговельної війни із Заходом.

Основна увага зараз прикута до майбутніх даних по індексу менеджерів із закупівель з Китаю, які мають бути опубліковані на вихідних.