Азійські акції зростають напередодні даних по інфляції

Азіатські акції зросли в п'ятницю і були налаштовані на значне зростання в червні на тлі сподівань, що Федеральний резерв знизить процентні ставки в цьому році на тлі охолодження економіки США.

Але цього місяця китайські акції значно відстали від своїх регіональних аналогів, оскільки побоювання щодо потенційної торговельної війни із Заходом і сумніви в економічному відновленні в країні призвели до різких втрат на місцевих ринках.

Азійські фондові індекси мало чим відреагували на посереднє нічне закриття на Волл-стріт, оскільки інвестори трималися осторонь перед публікацією ключових даних по інфляції пізніше в п'ятницю, які, ймовірно, вплинуть на перспективи процентних ставок.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на торгах в Азії, оскільки деякі слабкі економічні показники цього тижня підштовхнули спекуляції щодо охолодження економіки. Основна увага зараз прикута до майбутніх даних по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується ФРС.

Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX зросли приблизно на 0,8% кожен, причому останній досягнув тримісячного максимуму після змішаних показників індексу споживчих цін з Токіо.

Хоча загальний ІСЦ зростав, базова інфляція залишалася слабкою і близькою до мінімумів, які востаннє спостерігалися наприкінці 2022 року. Інфляція в Токіо зазвичай виступає індикатором інфляції по всій країні, і п'ятничний показник показав, що інфляція демонструє мінімальні ознаки зростання.

Індекси Nikkei та TOPIX мають додати 3,2% та 1,6% у червні відповідно, оскільки вони оговталися від посередніх показників протягом більшої частини другого кварталу.

Азійські ринки в цілому зросли, і в червні вони налаштовані на зростання. Австралійський ASX 200 виріс на 0,4%, відновившись після двох сесій поспіль слабких втрат. Цього місяця індекс виріс на 1,3%.

Південнокорейський KOSPI виріс на 0,2%, а в червні - на 5,9%, головним чином завдяки притоку інвестицій в акції місцевих виробників мікросхем на тлі зростаючого ажіотажу навколо штучного інтелекту.

Виробники мікросхем пам'яті SK Hynix Inc і Samsung Electronics Co Ltd були основними бенефіціарами цієї торгівлі.

Індійський індекс Nifty 50 виріс майже на 7% у червні, досягнувши серії рекордних максимумів протягом місяця на тлі стійкої впевненості в економіці Індії. Місцеві акції також значною мірою відреагували на несподівані результати загальних виборів 2024 року, на яких правляча партія BJP здобула меншу більшість голосів.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли приблизно на 0,8% в п'ятницю, але обидва повинні втратити близько 3% в червні. Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,6%, а в червні торгувався з ростом понад 1%.

Але китайські ринки цього місяця відставали від своїх регіональних аналогів, оскільки занепокоєння щодо потенційної торговельної війни із Заходом призвело до погіршення настроїв по відношенню до Китаю. Пекін наголосив на можливості застосування заходів у відповідь на європейські тарифи на імпорт китайських електромобілів.

Оптимізм щодо заходів стимулювання з боку Пекіна також охолов у червні на тлі низки неоднозначних економічних показників з країни.