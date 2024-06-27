Пошарпана єна притиснута до багаторічного мінімуму на тлі стійкого долара

У четвер курс єни впав до 38-річного мінімуму і намається пробитися до позначки 160 за долар, тримаючи ринки напоготові щодо будь-яких ознак втручання японської влади з метою підтримки валюти.

На більш широкому ринку долар був в авангарді і наблизився до восьмитижневого максимуму проти кошика валют, чому частково сприяло ослаблення єни і зростання прибутковості американських казначейських облігацій.

На початку азіатської сесії курс ієни зріс на 0,1% до 160,63 за долар, хоча і залишився на відстані від мінімуму середи в 160,88, найнижчого рівня з 1986 року.

Японська валюта подешевшала на 2% за місяць і на 12% за рік по відношенню до стійкого долара США, оскільки на неї продовжує тиснути різка різниця в процентних ставках між США і Японією, що зберігає привабливість використання єни як валюти фінансування для операцій "керрі-трейд".

В операції carry trade інвестор бере позики у валюті з низькими відсотковими ставками, а отримані кошти вкладає у більш дохідні активи.

Тим не менш, останнє падіння єни повз ключовий рівень 160 за долар змусило трейдерів нервувати через можливу інтервенцію з боку Токіо, після того, як наприкінці квітня і на початку травня влада витратила 9,79 трильйона єн (60,94 мільярда доларів), щоб підняти курс єни на 5% з 34-річного мінімуму в 160,245 на той момент.

Аналітики кажуть, що хоча ризик інтервенції збільшився, японська влада може дочекатися п'ятничного випуску індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE) в США, перш ніж виходити на ринок.

"Як рівень обмінного курсу, так і темпи девальвації є важливими для Міністерства фінансів (Мінфін), щоб розглянути можливість втручання на валютних ринках", - сказав Борис Ковачевич, глобальний макростратег Convera.

"Однак, низька волатильність на опціонних ринках свідчить про те, що нещодавнє підвищення курсу не відповідало всім критеріям, на які розраховує Мінфін.

"Політики можуть дочекатися п'ятничного звіту PCE, який, як очікується, покаже продовження дезінфляції в США, перш ніж приймати остаточне рішення до вихідних".

Стерлінг намагався відірватися від більш ніж місячного мінімуму в $1,2616, досягнутого на попередній сесії, і востаннє купив $1,2622, піддавшись впливу сильнішого долара.

Євро, який в середу також впав до найнижчого рівня з початку травня, востаннє піднявся на 0,01% до $1,0680.

Спільна валюта могла втратити близько 1,5% за місяць, що було викликано політичними потрясіннями в єврозоні напередодні дострокових виборів у Франції, які мають розпочатися цими вихідними.

Індекс долара тим часом коливався біля приблизно двомісячного максимуму і стабілізувався на рівні 106,05, отримуючи підтримку від зростання прибутковості казначейських облігацій США.

Базова 10-річна прибутковість зросла на два базисних пункти до 4,3392% у четвер, тоді як дворічна прибутковість востаннє становила 4,7576%.

"Я просто думаю, що це поєднання декількох факторів", - сказав Рей Етрілл, керівник відділу валютної стратегії Національного банку Австралії, про підвищення прибутковості американських облігацій.

"Дехто згадував, що коли (Японія) здійснила інтервенцію в квітні, травні, були припущення, що якщо Банку Японії доведеться розвантажувати казначейські облігації для фінансування інтервенції, то це може мати вплив.

"Але я думаю, що тут, можливо, є певний... ефект запізнення - дохідність австралійських облігацій була набагато вищою після індексу споживчих цін, і я думаю, що цього разу це справді мало певний вплив на інші ринки облігацій".

Несподіване зростання австралійської інфляції в середу застало трейдерів зненацька і спонукало ринки підвищити шанси на ще одне підвищення процентної ставки цього року, що, в свою чергу, призвело до зростання внутрішньої доходності облігацій.

Це дало австралійському долару невелике зростання на попередній сесії, але воно було нетривалим, оскільки валюта-антипод не змогла утримати свої здобутки проти сильнішого долара.

Останній раз австралієць подешевшав на 0,02% до $0,6646, тоді як новозеландський долар впав на 0,07% до $0,6079.