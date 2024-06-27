Ціни на золото впали нижче $2 300, мідь ослабла через проблеми в Китаї

Ціни на золото впали нижче ключових рівнів на азіатських торгах у четвер, оскільки трейдери залишалися упередженими до долара і з обережністю ставилися до металів напередодні публікації ключових даних по інфляції, які, ймовірно, вплинуть на процентні ставки.

Серед промислових металів ціни на мідь цього тижня зазнали втрат на тлі погіршення настроїв щодо найбільшого імпортера - Китаю.

Спотове золото о 05:55 EET трохи подешевшало до 2298,86 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, впали на 0,2% до 23,309,35 доларів за унцію.

Ціни на метали залишалися під тиском, оскільки цього тижня долар виріс до майже двомісячного максимуму.

Потоки в долар були зумовлені головним чином очікуванням даних по індексу цін PCE, які мають бути опубліковані в п'ятницю. Цей показник є основним індикатором інфляції для ФРС, і очікується, що він вплине на позицію центрального банку щодо процентних ставок.

Очікується, що дані PCE покажуть, що інфляція дещо сповільнилась у травні, але залишилась вищою за цільовий показник ФРС у 2% річних.

Повільна інфляція дає ФРС більше простору для маневру, щоб утримувати процентні ставки на високому рівні довше - сценарій, який не обіцяє нічого хорошого для золота і дорогоцінних металів. Яструбині коментарі чиновників ФРС також посилили очікування високих процентних ставок на останніх засіданнях.

Вищі ставки підвищують альтернативну вартість інвестицій в недохідні активи, такі як золото, і призводять до того, що трейдери стають більш упередженими до долара і боргових зобов'язань США.

Інші дорогоцінні метали впали в четвер, слідуючи за цією тенденцією. Ф'ючерси на платину впали на 0,4% до 1025,10 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,5% до 29,117 доларів за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,4% до 9573,0 доларів за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до 3,3665 доларів за фунт.

Обидва контракти зазнали різких втрат цього тижня на тлі погіршення настроїв по відношенню до найбільшого імпортера Китаю, який бере участь в торговельній суперечці з Європейським Союзом щодо тарифів на імпорт китайських електромобілів.

Дані, опубліковані в четвер, показали, що зростання промислового прибутку Китаю зупинилося в травні, що також викликало занепокоєння з приводу уповільнення економічного зростання в найбільшому в світі імпортері міді.