Азійські акції зростають завдяки торгівлі з Китаєм, інфляція в центрі уваги

Азійські акції зросли у вівторок, відігравши частину нещодавніх втрат, оскільки інвестори очікували нових сигналів щодо потенційної торговельної війни між Китаєм і Заходом, в той час як майбутні показники інфляції також були у фокусі уваги.

Китайські ринки стабілізувалися після трьох днів різких втрат, коли китайські та європейські міністри розпочали діалог щодо імпортних тарифів на китайські електромобілі. Але настрої щодо країни все ще залишаються нестабільними.

Регіональні ринки реагували на сигнали з Уолл-стріт, які в основному знизилися через втрати в акціях важких галузей, що виробляють мікросхеми. Ф'ючерси на американські індекси торгувалися в бічному тренді на азіатських торгах.

Цього тижня основна увага була прикута до майбутніх даних по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою, і, ймовірно, вплине на прогноз процентних ставок в США.

Очікування інфляції стримувало азійські ринки, в той час як слабкість акцій технологічних компаній також обмежувала загальний ріст.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,1% кожен, а гонконгський індекс Hang Seng підскочив майже на 1%. Всі три індекси зазнали різких втрат на останніх сесіях після того, як китайські чиновники попередили про торгову війну з ЄС через нові імпортні мита на китайські електромобілі.

Китайські міністри вели діалог з німецькими офіційними особами щодо можливого зниження або навіть скасування тарифів, які мають бути введені з липня.

Натомість Канада розглядає можливість введення обмежень на імпорт китайських електромобілів, приєднавшись до США та ЄС. Такий крок може ще більше погіршити і без того напружені відносини між Китаєм і Заходом.

Занепокоєння щодо Китаю було ключовим фактором, що вплинув на настрої щодо Азії на останніх сесіях, особливо якщо країна загострить торговельну напруженість з іншими великими економіками.

На настрої щодо Китаю також вплинуло повідомлення агентства Reuters, в якому йшлося про те, що адміністрація Байдена проводить розслідування щодо великих китайських телекомунікаційних компаній через потенційні проблеми з безпекою.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,5%, хоча втрати у вагомих акціях технологічних компаній змусили індекс торгуватися в значній мірі в межах діапазону.

Але більш широкий індекс TOPIX зріс на 1,4% завдяки відновленню економічно чутливих акцій.

Цього тижня основна увага була прикута до майбутніх даних по інфляції індексу споживчих цін з Токіо, які мають бути опубліковані цієї п'ятниці. Показники будуть опубліковані після того, як протокол останнього засідання Банку Японії показав, що деякі члени Банку спекулюють на підвищенні процентної ставки в липні.

Ослаблення єни, яке може призвести до державного втручання, також тримає настрої щодо Японії на межі.

Серед інших азійських ринків австралійський ASX 200 виріс на 0,9% завдяки акціям гірничодобувних компаній на тлі зростання цін на сировинні товари. У центрі уваги також був майбутній показник індексу споживчих цін в країні, який вийде в середу.

Приватне опитування показало, що споживчі настрої австралійців дещо покращилися в червні.

Південнокорейський індекс KOSPI додав 0,4%, при цьому більшому зростанню завадили втрати в акціях технологічних компаній.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті, оскільки індекс продовжує стикатись з опором біля нещодавніх рекордних максимумів.