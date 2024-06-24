Азійські акції падають на тлі торговельних суперечок між Китаєм та ЄС; інфляція в центрі уваги

Більшість азіатських акцій впали в понеділок, причому китайські ринки лідирували у втратах через перспективу торговельної війни з Європейським Союзом, в той час як очікування ключових даних по інфляції в США також тримало настрої на межі.

Регіональні ринки реагували на сигнали з Уолл-стріт посередньо, оскільки поєднання фіксації прибутку і побоювань щодо ставок призвело до падіння американських фондових індексів з рекордних максимумів у п'ятницю. Ф'ючерси на американські фондові індекси були стримані на азіатських торгах.

Сильніші, ніж очікувалося, дані по індексу менеджерів із закупівель в США посилили побоювання, що стійкість американської економіки дозволить зберегти процентні ставки на високому рівні ще довше.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,4% і 0,8% відповідно, в той час як втрати в континентальних акціях потягли за собою падіння гонконгського індексу Hang Seng на 1%.

Китайські ринки зазнали тривалих втрат після того, як раніше в червні Європейський Союз запровадив високі тарифи на імпорт китайських електромобілів. Цей крок викликав гнів Пекіна і підвищив ймовірність торгової війни.

Китайські чиновники попередили про потенційну торговельну війну з ЄС, коли міністри Китаю та Німеччини зустрілися, щоб обговорити подальші кроки. Також було помічено, що Пекін розглядає можливість введення тарифів у відповідь на імпорт європейських автомобілів.

Китайські акції зазнали значних втрат протягом останніх двох тижнів, а настрої щодо країни та Азії в цілому залишалися негативними. Втрати в Гонконгу також були спричинені падінням акцій важких технологічних компаній.

Слабкі дані з промислового виробництва країни також погіршили настрої минулого тижня.

Інші ринки, що залежать від Китаю, відступили. Австралійський ASX 200 впав на 0,6%, а південнокорейський KOSPI - на 0,9%.

Японські акції в понеділок показали незначний ріст: індекси Nikkei 225 і TOPIX зросли на 0,3% кожен.

Місцеві акції були дещо підбадьорені слабкістю єни, яка була близька до свого найслабшого рівня по відношенню до долара за останні 30 років.

Але слабкість ієни змусила інвесторів остерігатись будь-якої потенційної інтервенції на валютному ринку з боку Токіо, особливо після того, як ключові міністри фінансів Японії попередили про такий сценарій розвитку подій.

Більшість азіатських ринків рухались у флетово-низькому діапазоні, зосередившись на ключових даних по інфляції в США цього тижня, які дадуть більше підказок щодо відсоткових ставок. Дані по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою, будуть опубліковані цієї п'ятниці.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття після того, як індекс був змушений активно фіксувати прибуток після досягнення рекордних максимумів на початку червня.