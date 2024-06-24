Долар стабільний напередодні даних з інфляції; ієна балансує на межі 160

Долар був стабільним у понеділок, оскільки трейдери очікували на нові дані щодо інфляції в США, які, ймовірно, вплинуть на процентні ставки, в той час як заяви японської влади не змогли стримати падіння єни, яка повернулася до круглої цифри 160.

На початку торгів у понеділок єна ослабла до 159,94 за долар, що є найнижчим показником з 29 квітня, коли єна досягла 34-річного мінімуму в 160,245, що призвело до того, що японська влада витратила близько 9,8 трильйонів єн на підтримку валюти.

Востаннє вона була на рівні 159,70 за долар після того, як у понеділок головний валютний дипломат Японії Масато Канда заявив, що влада вживатиме відповідних заходів у разі надмірного руху валютних курсів, і що внесення Японії до списку країн, які підлягають валютному моніторингу Казначейства США, не обмежить їхні дії.

Єна знову опинилася під тиском після рішення Банку Японії (БЯ) цього місяця призупинити скорочення стимулювання купівлі облігацій до свого липневого засідання.

Підсумок думок на червневому засіданні Банку Японії в понеділок показав, що деякі політики закликали до своєчасного підвищення процентних ставок, оскільки вони бачають ризик перевищення інфляції над очікуваннями.

"Це досить примітно, незважаючи на очікування подальшого посилення політики Банку Японії, пара долар/ієна продовжує повзти вгору і зараз повернулася до рівня 160", - сказала Керол Конг, валютний стратег Commonwealth Bank of Australia.

"Я думаю, що якщо Банк Японії не дасть дуже яструбиних натяків на політику, що малоймовірно, пара долар/ієна навряд чи повернеться до стійкого зростання".

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести валют-аналогів, в останній раз був на рівні 105,84, тримаючись близько до майже восьмитижневого максимуму в 105,91, якого він досяг минулого тижня.

Цього тижня в центрі уваги буде індекс витрат на особисте споживання (PCE) - ключовий показник інфляції для Федерального резерву США, який вийде в п'ятницю.

Економісти, опитані Reuters, очікують, що річне зростання індексу сповільниться до 2,6% в травні, і м'яке читання, ймовірно, посилить ставки на зниження процентної ставки вже у вересні, що в даний час оцінюється ф'ючерсами як 65%-ва перспектива.

Накопичуються докази того, що економіка США сповільнюється, зазначають стратеги Citi в замітці для клієнтів, наголошуючи, що м'якший попит робить низку м'якших показників базової інфляції більш вірогідною.

"Поєднання сповільнення ділової активності, послаблення ринку праці та уповільнення інфляції дає нам все більше впевненості в тому, що ФРС почне знижувати облікову ставку у вересні", - зазначили в Citi.

У центрі уваги цього тижня також буде геополітика: перші президентські дебати в США в четвер і перший тур голосування на виборах у Франції на вихідних.

Курс євро, який перебуває під тиском після того, як президент Франції Еммануель Макрон оголосив дострокові вибори на початку цього місяця, мало змінився і склав $1,0693. Цього місяця єдина валюта подешевшала на 1,4%.

Згідно з опитуванням, опублікованим в неділю, ультраправа французька партія "Національне об'єднання" (RN) і її союзники лідирують в першому турі виборів в країні з 35,5% голосів.

Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC, сказав, що миттєвий вплив на євро може бути різним, але, швидше за все, він буде негативним, якщо тільки результати не стануть сюрпризом і коаліція президента Макрона не отримає більшу частку голосів.

Щодо інших валют, фунт стерлінгів не змінився і склав $1,2643. Австралійський долар востаннє був на рівні $0,6640, а новозеландський долар мало змінився - $0,6113.