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Долар б'є багатотижневі максимуми, оскільки інші центробанки налаштовані більш по «голубиному», ніж ФРС
08:05 21.06.2024 |
У п'ятницю долар США піднявся до нового восьмитижневого максимуму вище 159 ієн і впритул наблизився до п'ятитижневого піку по відношенню до фунта стерлінгів на тлі поміркованого підходу Федеральної резервної системи до зниження процентних ставок, що контрастує з більш "голубиними" позиціями інших центробанків.
Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до шести основних валют, включаючи ієну, фунт стерлінгів, євро і швейцарський франк, підскочив на 0,41% за ніч, ставши позитивним за тиждень після другого поспіль зниження ставок Швейцарським національним банком і натяків Банку Англії на зниження ставок в серпні.
Тим часом ієна продовжує залишатися в програші після рішення Банку Японії, минулого тижня, призупинити скорочення стимулювання купівлі облігацій до свого липневого засідання.
В результаті "трейдери покарали єну з новим ентузіазмом", просунувши її повз рівень 159 за долар в п'ятницю, за словами Тоні Сікамор, ринкового аналітика IG.
"Графік роботи Банку Японії різко розходиться з ринком, і ця розбіжність, швидше за все, змусить Банк Японії вжити заходів для підтримки єни (за допомогою валютної інтервенції) раніше, ніж це могло б знадобитися", - сказав Тоні Сікамор.
За вказівкою міністерства фінансів Японії Банк Японії витратив близько 9,8 трильйона ієн (61,64 мільярда доларів), щоб витягнути валюту з 34-річного мінімуму на рівні 160,245 за долар, досягнутого 29 квітня.
Через це Міністерство фінансів США в четвер додало Японію до списку країн, які воно відстежує на предмет можливого маркування як валютного маніпулятора. Серед інших у цьому списку є Китай.
Незважаючи на це, головний валютний дипломат Японії Масато Канда підкреслив у п'ятницю, що Токіо готовий до подальших "рішучих" дій проти "спекулятивної, надмірної волатильності".
Долар востаннє торгувався на 0,05% сильніше на рівні 159,015 ієни.
Американська валюта додала 0,07% до 0,89165 швейцарського франка після зростання на 0,78% за ніч.
Індекс долара майже не змінився і склав 105,66, продовжуючи невеликий тижневий приріст, який продовжить його переможну серію до трьох тижнів.
Фунт стерлінгів не змінився і склав $1,2657, наблизившись до мінімуму четверга на рівні $1,2655, який востаннє бачили 17 травня. Банк Англії залишив ставки без змін, але деякі політики заявили, що рішення не знижувати ставки було "добре збалансованим".
Євро виріс на 0,06% до $1,0708, намагаючись відновитись після падіння на 0,39% в четвер. Європейський центральний банк розпочав цикл зниження ставок на початку цього місяця.
Представники ФРС, тим часом, залишили політику без змін на червневому засіданні і скоротили попередні прогнози щодо зниження ставки на три чверті пункту цього року до одного, навіть незважаючи на те, що інфляція знизилася, а ситуація на ринку праці покращилася.
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