Євробонди України подешевшали на 2-3,6% на новині про відсутність домовленості зі спецкомітетом про реструктуризацію

Котирування єврооблігацій України на Франкфуртській фондовій біржі в понеділок знизилися на 2-3,6%, а ВВП-варантів - на 1,8% після оголошення Мінфіну про те, що наразі не вдалося досягти домовленості зі спеціальним комітетом кредиторів щодо умов реструктуризації і що переговори триватимуть.

Зокрема, найбільше подешевшали євробонди-2026 - на 3,6%, до 27,8% від номіналу, тоді як вартість паперів із погашенням 2025 року знизилася на 2%, до 29,3%, а 2024-го - на 2,5%, до 29,5% від номіналу.

ВВП-варанти котируються за курсом близько 47,15% від номіналу.

Як повідомлялося, вранці в понеділок Україна повідомила, що 3-14 червня провела переговори зі спецкомітетом кредиторів, що представляє власників близько 20% єврооблігацій, обмінявшись пропозиціями про реструктуризацію, однак не змогла досягти угоди. Одна з причин - неприйнятність запропонованих комерційними кредиторами умов для МВФ і Групи офіційних кредиторів України, яка наполягає на символічних виплатах за єврооблігаціями у 2024-2027 роках.

Мінфін зазначив, що і продовжить переговори зі спецкомітетом, і проведе переговори з ширшим колом інвесторів, щоб досягти домовленості про реструктуризацію до 1 серпня.

Згідно з біржовим повідомленням, початкова пропозиція України включала два варіанти реструктуризації з номінальним дисконтом від 25% до 60% залежно від відновлення країни протягом періоду дії програми МВФ, тоді як кредитори спершу запропонували 20%, а потім погодилися на 22,5%.

Розглянуті варіанти передбачають отримання натомість 100% номіналу наявних єврооблігацій Vanilla bonds або ринкових облігацій у діапазоні від 30% до 47,5% їх суми та Інструментів відновлення України (SCDI) ще на частину суми в діапазоні від 45% до нуля. Мінфін пропонує платити за Vanilla bonds купони, які поступово зростають (1% річних у 2024-2025 роках, 3% у 2026-2027 роках і 6% з 2028 року), тоді як кредитори наполягають на ставці купона 7,25-7,75% за нинішньої 7,75%.

Щодо SCDI, то вони могли би бути конвертовані у Vanilla bonds або ринкові облігації у 2027-2028 роках із коефіцієнтом, що залежатиме від показників податкових надходжень України, за умови дотримання умов щодо рівнів реального ВВП, які прогнозуються в базовому сценарії МВФ. Кредитори загалом погодилися з можливістю випуску таких інструментів, однак запропонували більш вигідні для себе умови їхнього обміну в подальшому на ринкові облігації.

Мінфін наголошує, що його пропозиції були узгоджені з МВФ і Групою офіційних кредиторів і відповідали основним цілям боргової стійкості за програмою МВФ: знизити держборг до 2028 року до 82% ВВП і до 65% ВВП у 2033 році, а також мати витрати на обслуговування боргу за зовнішніми зобов'язаннями 1-1,8% ВВП до 2028 року.

Зазначалося також, що Україна попередила спецкомітет кредиторів та інвесторів про погіршення макропрогнозу в четвертому перегляді програми розширеного фінансування EFF, який зараз завершується.

Україна 10 серпня 2022 року одержала згоду власників 13 випусків її єврооблігацій на загальну суму, еквівалентну $22,6 млрд, а також двох випусків єврооблігацій під держгарантії приблизно на $1,5 млрд на відтермінування виплат відсотків і основної суми боргу за ними на 24 місяці. Тоді реструктуризація не передбачала списання боргу.

Ринок із середини весни 2024 року очікував пропозиції Мінфіну про нову реструктуризацію комерційного боргу за єврооблігаціями. Їхні власники вже сформували спеціальний комітет напередодні майбутніх переговорів. Видання Wall Street Journal на початку травня повідомило, що група власників облігацій, включно з BlackRock BLK і Pimco, планує тиснути на Україну, щоб відновити виплати відсотків за боргом уже наступного року в обмін на списання значної частини непогашеного боргу країни.