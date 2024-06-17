Долар зміцнився на тлі падіння євро

Долар зміцнився в понеділок, в той час як євро коливався біля більш ніж місячного мінімуму на тлі триваючого занепокоєння щодо політичних перспектив в Європі.

Юань утримувався біля багатомісячного мінімуму після того, як Китай опублікував низку економічних даних, які вказували на нерівномірність відновлення другої за величиною економіки світу.

Курс євро майже не змінився і склав $1,0701, дещо піднявшись після падіння в п'ятницю до найнижчого рівня з 1 травня - $1,06678. Минулого тижня валюта також зазнала найбільшого тижневого падіння з квітня на 0,88%.

Інвестори розглядають ризик бюджетної кризи в центрі єврозони, оскільки ультраправі та ліві партії набирають обертів напередодні несподіваних парламентських виборів у Франції, чинячи тиск на центристську адміністрацію президента Еммануеля Макрона.

Навіть після того, як наприкінці минулого тижня французькі фінансові ринки зазнали жорстокого розпродажу, керівники Європейського центрального банку не планують обговорювати екстрену купівлю французьких облігацій, повідомили Reuters п'ять джерел.

"Хоча політичні потрясіння є "ведмежою" історією для євро, "оскільки на євро припадає близько 57% ваги індексу долара США, падіння євро опосередковано принесло користь долару", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, майже не змінився і склав 105,52 після того, як в п'ятницю досяг максимуму з 2 травня на позначці 105,80.

Президент ФРБ Міннеаполіса Ніл Кашкарі заявив в неділю, що це "розумний прогноз", що центральний банк США знизить процентні ставки один раз в цьому році, чекаючи на це до грудня.

Минулого тижня ФРС опублікувала оновлені прогнози, які показали, що середній прогноз всіх 19 керівників центральних банків США передбачає одноразове зниження процентної ставки в цьому році.

Цього тижня мало основних економічних даних, які допоможуть прояснити прогноз ФРС, хоча роздрібні продажі в США у вівторок і раптові індекси ділової активності в п'ятницю можуть дати підказки про споживання та економічну силу країни.

"Дані, швидше за все, повинні будуть значно відставати від прогнозів, щоб відновити бети на подальше зниження ставок ФРС, оскільки засідання FOMC все ще свіже в пам'яті інвесторів", - сказав Сімпсон з City Index.

Фунт стерлінгів утримався на рівні $1,2682. Інфляційний тиск у Великобританії все ще виглядає занадто високим, щоб Банк Англії знизив ставки на своєму засіданні 20 червня. Опитування Reuters, опубліковане минулого тижня, показало, що 63 з 65 економістів вважають, що перше зниження ставок відбудеться не раніше 1 серпня.

У той же час, курс юаня майже не змінився і склав 7,2550 за долар після того, як внутрішні дані показали змішану економічну картину в Китаї.

Офшорний китайський юань тримався на рівні 7,2683.

У травні ціни на нове житло впали найшвидшими темпами за останні 9 з половиною років, оскільки сектор нерухомості намагається знайти дно, тоді як травневе промислове виробництво виявилося нижчим за прогнози.

Роздрібні продажі виявилися кращими, ніж очікувалося.

У понеділок центральний банк Китаю залишив ключову ставку без змін, як і очікувалося, оскільки слабкий юань продовжував перешкоджати пом'якшенню політики.

Єна залишилася притиснутою до 34-річного мінімуму по відношенню до долара після того, як Банк Японії в п'ятницю оголосив про зменшення обсягів купівлі облігацій і деталі свого плану зменшення на своєму липневому засіданні з питань політики.

Голова Банку Японії Кадзуо Уеда заявив, що він не виключає підвищення процентних ставок у липні, оскільки слабкість єни призводить до зростання вартості імпорту.

Єна ослабла на 0,06% по відношенню до долара США до 157,48 після падіння до 158,26 після п'ятничного рішення, що є найнижчим показником з 29 квітня.

Падіння єни до 160,245 за долар наприкінці квітня спричинило кілька раундів офіційних інтервенцій Японії на загальну суму 9,79 трильйонів ієн.