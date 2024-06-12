Азійські акції падають на тлі зростання коливань ставок напередодні публікації даних по індексу споживчих цін

Більшість азіатських акцій впали в середу через очікування нових даних щодо інфляції та сигналів від Федеральної резервної системи, в той час як повідомлення про посилення торгового контролю США проти Китаю також погіршили настрої.

Регіональні фондові індекси отримали кілька позитивних сигналів від рекордно високих закриттів S&P 500 і NASDAQ Composite, які були підтримані в основному сильними акціями потужних технологічних компаній. Ф'ючерси на американські фондові індекси мало змінилися на азіатських торгах.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,2% кожен, в той час як гонконгський Hang Seng знизився на 1,6% і показав найгірші результати серед азіатських індексів.

Повідомлялося, що США розглядають можливість розширення торговельних санкцій щодо експорту напівпровідників до Росії, які потенційно можуть бути спрямовані проти китайських і гонконгських перекупників мікросхем, що потенційно постачають їх до Москви.

Посилення уваги США до китайських компаній викликало занепокоєння щодо погіршення торговельних зв'язків між найбільшими економіками світу. Раніше у 2024 році США запровадили підвищені імпортні тарифи на кілька основних китайських галузей.

Змішані дані щодо інфляції в Китаї також надали неоднозначні сигнали щодо економіки. У той час як індекс цін виробників у травні знизився найповільнішими темпами за останні 15 місяців, індекс споживчих цін зріс менше, ніж очікувалося.

Інші азіатські ринки також впали. Японські індекси Nikkei 225 та TOPIX впали приблизно на 0,8% кожен після того, як індекс споживчих цін у травні виявився вищим, ніж очікувалося.

Показник вийшов за кілька днів до засідання Банку Японії, на якому, як очікується, центральний банк ще більше посилить політику, скоротивши обсяги купівлі облігацій.

Вище значення ІЦВ також пов'язане з прогнозами Банку Японії щодо того, що інфляція прискориться цього року, що дає банку більше стимулів для подальшого підвищення процентних ставок.

Австралійський ASX 200 впав на 0,5%, в той час як південнокорейський KOSPI вирізнявся з-поміж інших індексів, піднявшись на 0,3% завдяки деякому зростанню акцій виробників мікросхем.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились на флеті після того, як цього тижня індекс досяг нових рекордних максимумів. Індекс Nifty значною мірою відійшов від впливу несподіваного результату загальних виборів 2024 року, на яких альянс на чолі з БДП набрав меншу більшість голосів.

Але кадрові призначення прем'єр-міністра Нарендри Моді, оголошені цього тижня, показали, що його плани щодо економічних реформ залишаються в силі.

Більш загальні настрої залишалися нестійкими, в очікуванні завершення дводенного засідання ФРС пізніше в середу, на якому, як очікується, центральний банк збереже ставки без змін.

Але за його прогнозом щодо інфляції та планами щодо зниження ставок будуть уважно стежити.

Перед засіданням ФРС в середу також будуть опубліковані ключові дані по індексу споживчих цін, які, як очікується, покажуть, що інфляція в травні залишилася високою, що не дасть ФРС достатніх підстав для початку зниження ставок.