Акції в Азії торгуються в обмеженому діапазоні, оскільки політика ЄС додає нових ризиків

Азіатські акції торгувалися у вузькому діапазоні у вівторок, оскільки інвестори обмірковували нову політичну невизначеність на європейських ринках після перемоги правих на виборах і позачергових виборів у Франції, що відродило занепокоєння щодо згуртованості блоку.

Зміни були скромними: найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії знизився на 0,4% на торгах, а китайські «блакитні фішки» втратили 0,7%.

З іншого боку, японський Nikkei зріс на 0,3%, а акції Південної Кореї - на 0,5%.

Індійські акції знизилися у вівторок, оскільки слабкі показники великих фінансових компаній частково компенсували приріст акцій енергетичних компаній, тоді як інвестори очікують ключових показників інфляції в США та політичного рішення Федерального резерву.

Індекс NSE Nifty 50 зранку утримався на позначці 23 287,05, тоді як S&P BSE Sensex, на початку торгів, залишився на рівні 76 515,51.

Ф'ючерси на EUROSTOXX 50 також зросли на 0,2%, стабілізувавшись після падіння в понеділок, в той час як ф'ючерси на FTSE зросли на 0,1%.

Ринок виявився напрочуд стійким до стрибка прибутковості американських облігацій, що стався після п'ятничного звіту про зайнятість і зниження очікувань зниження ставок Федеральної резервної системи США.

«Ми бачимо, що перспективи пом'якшення цього року зменшилися, і тепер очікуємо першого зниження ставок ФРС лише в листопаді», - зазначають аналітики JPMorgan.

«Акції, здається, ігнорують безліч ризиків, включаючи політику, геополітику, вузьку концентрацію ринку і сплеск торгівлі мемами і криптовалютами, що може свідчити про появу піни», - додали вони. «Таким чином, ми зберігаємо оборонний нахил у нашому портфелі моделей».

Ф'ючерси передбачають 37 базисних пунктів пом'якшення ФРС в цьому році в порівнянні з 50 б.п. до звіту по зайнятості.

Вважається, що ФРС, безсумнівно, збереже стабільність на своєму засіданні в середу, при цьому основна увага буде зосереджена на тому, чи збереже вона три зниження ставок в своїх «точкових» прогнозах на цей рік.

«Ми очікуємо, що точкові графіки покажуть два зниження в 2024 році, чотири зниження в 2025 році, три зниження в 2026 році і невелике підвищення довгострокової або нейтральної ставки», - зазначають аналітики Goldman Sachs в своїй записці.

«Ми вважаємо, що керівництво віддасть перевагу дворазовому зниженню базової ставки, щоб зберегти гнучкість, але одноразове зниження є можливим ризиком, особливо якщо базовий ІСЦ здивує в середу в бік підвищення».

Прогнозується, що індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні зросте на незначні 0,1%, але при цьому базовий індекс зросте на 0,3%.