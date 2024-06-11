Фінансові новини
- |
- 11.06.24
- |
- 02:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада фінстабільності ухвалила Стратегію з розвитку кредитування, НБУ підкріпив її перехідними вимогами до банків
Рада з фінансової стабільності 6 червня 2024 року схвалила Стратегію розвитку кредитування, ключовими завданнями якої є забезпечення фінресурсами відновлення енергоінфраструктури та стимулювання кредитного попиту оборонних підприємств, переробної та аграрної промисловості, а також бізнесу на деокупованих або наближених до фронту територіях, ідеться у пресрелізі Міністерства економіки в понеділок.
Члени Ради зійшлися на думці, що умови кредитування бізнесу та населення поліпшуються, зокрема рівень ставок за кредитами знижується, однак попит на них сегментований, а для низки галузей і регіонів присутні потужні воєнні ризики, які ускладнюють доступ до необхідних фінансових ресурсів.
"Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами: активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану та розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування", - пояснює пресслужба відомства.
Зі свого боку Нацбанк затвердив перехідні вимоги до банків для поступового запровадження нової структури капіталу та вимог до його достатності.
Як зазначив Мінфін, впровадження вищезазначеної Стратегії сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів, розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, а також поверненню українців з-за кордону.
Під час засідання члени Ради з фінансової стабільності розглянули системні ризики фінсектору, за результатами якої наголосили на збереженні макростабільності та продовженні економічного відновлення, завдяки "злагодженим зусиллям Національного банку та уряду, міжнародній фінансовій підтримці".
Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний у колонці для видання "Економічна правда" зазначив, що головними завданнями Стратегії є підтримка фінансової стійкості оборонних підприємств та їхньої спроможності інвестувати в сучасні технології і розвиток виробничих потужностей, дотримання принципів відповідального кредитування, наявність чітких кредитних процедур і мінімізації юридичних ризиків, зниження кредитних ризиків через ширший доступ до інформації з держресурсів для кредиторів і застосування додаткових вимог до оцінювання позичальників, скорочення частки непрацюючих кредитів, упровадження принципів "зеленого" фінансування з винятками для підтримки кредитування військово-промислового комплексу та енергосектору..
Крім того, Стратегія передбачає посилений розвиток інфраструктури для малого та середнього бізнесу, з продуктами торговельного факторингу, фінансового лізингу та фінансування ланцюгів поставок, впровадження технологічних інновацій у фінпослугах для полегшення доступу до них і підвищення ефективності обслуговування клієнтів, а також - підвищення рівня фінансової грамотності, формування свідомого підходу населення і підприємців до користування фінпослугами.
Пишний наголосив, що для її реалізації НБУ зобов'язується й надалі підтримувати макростабільність і здійснювати регулювання сектору з урахуванням балансу між забезпеченням фінансової стабільності та розвитком кредитування, а Міністерство фінансів - стимулювати ризикоапетит держбанків до кредитування пріоритетних галузей і сфокусувати інструментарій держгарантій на кредитуванні проєктів на деокупованих або близьких до фронту територіях.
Своєю чергою Мінекономіки зосередиться на вдосконаленні механізмів держпрограм для певних пріоритетних галузей економіки та підприємств на територіях із високими військовими ризиками.
"Стратегія буде оприлюднена найближчим часом", - резюмував він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Половина українців за конструктивну критику влади, майже третина – за її посилення – КМІС
|Найєм подав у відставку та звинуватив уряд Шмигаля в зриві зведення оборонних споруд і захисної інфраструктури в енергетиці
|ЗСУ почнуть випробування українських КАБів, – Повітряні сили
|Вибори до Європарламенту: як проголосував Євросоюз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада фінстабільності ухвалила Стратегію з розвитку кредитування, НБУ підкріпив її перехідними вимогами до банків
|За місяць в Україні поменшало фінкомпаній, ломбардів та кредитних спілок
|Доступні кредити цьогоріч отримали майже 11 тис. підприємців
|Євро дешевшає до долара після виборів до Європарламенту, що викликали політичну напруженість
|Попит населення на валюту зростає: за місяць українці скупили рекордні $2,2 мільярда готівкою
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 40,3704 грн/$1
Бізнес
|Бернар Арно знову став найбагатшою людиною у світі за версією Forbes
|Найдорожчий у світі: скін для автомата з Counter-Strike продали за $1 млн
|Google додає більше функцій зі штучним інтелектом Gemini в Gmail на Android
|Інвестиції в зелену енергетику зростуть до $2 трлн на рік: одна з причин – війна в Україні
|Viber тестує в Україні ШІ-сервіс зі стислим викладенням непрочитаних повідомлень
|Японський мобільний оператор NTT Docomo збирається запустити літаючі станції мобільного зв’язку через два роки
|Google змінила політику ремонтів, яка наказувала забирати у власників Pixel з «несанкціонованими» запчастинами