Азійські акції змішалися перед новими сигналами щодо ставок, Японія падає на сильних даних по заробітній платі

Азіатські фондові індекси в середу були різноспрямованими, оскільки обережність перед новими сигналами щодо процентних ставок утримувала інвесторів в стороні, в той час як японські ринки різко впали, оскільки сильні дані по заробітній платі викликали побоювання щодо більш жорсткої монетарної політики.

Регіональні фондові індекси трохи підросли на Уолл-стріт після незначного нічного зростання, оскільки низка слабких економічних даних зі США сприяла зростанню бетів на можливе зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Ф'ючерси на американські фондові індекси дещо зросли на торгах в Азії, хоча основна увага була зосереджена на прийдешніх даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі на цьому тижні.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,8% в середу, в той час як широкий індекс TOPIX втратив 1,2% після того, як дані показали, що середня заробітна плата в країні зросла набагато більше, ніж очікувалося в квітні.

Загальний дохід працівників також зріс, оскільки підвищення заробітної плати, якого домоглися японські профспілки на початку року, почало набирати чинності.

Зростання заробітних плат пов'язане з прогнозами Банку Японії щодо підвищення інфляції в найближчі місяці, що, як очікується, дасть центробанку більше стимулів для подальшого посилення політики.

Очікується, що з цією метою Банк Японії також почне скорочувати стимулюючу купівлю облігацій на засіданні наступного тижня. Але жорсткіші монетарні умови в Японії створюють більше перешкод для місцевих акцій.

Інші сектори японської економіки уповільнилися. Дані індексу менеджерів із закупівель показали, що сектор послуг у травні зріс менше, ніж спочатку очікувалося.

Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,4%, незважаючи на те, що дані по валовому внутрішньому продукту показали, що в першому кварталі економіка зросла менше, ніж очікувалося, на тлі тиску з боку високої інфляції та процентних ставок.

Але ці дані посилили очікування того, що охолодження економіки дасть Резервному банку Австралії менше простору для подальшого підвищення процентних ставок.

Тим не менш, голова РБА Мішель Буллок попередив у середу, що стійка інфляція все ще може призвести до подальшого підвищення ставок цього року.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття після того, як у вівторок Nifty та BSE Sensex 30 впали майже на 6% кожен.

Втрати індійських акцій були спричинені, головним чином, попереднім підрахунком голосів, який показав, що правляча партія БДП отримала значно менше місць у нижній палаті парламенту Індії, а опозиційний Індійський національний конгрес набирає обертів.

Результати, які були підтверджені після закриття ринку, суперечили очікуванням ринку щодо переконливої перемоги БДП.

Інші азійські акції виглядали неоднозначно. Технологічні індекси KOSPI та Hang Seng зросли приблизно на 1% кожен, отримавши вигоду від певного позиціонування у важких технологічних акціях на фоні падіння дохідності казначейських облігацій.

Китайські акції відстали: Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite змінилися менш ніж на 0,2% навколо фіксованої лінії. Сильніші, ніж очікувалось, дані по індексу менеджерів із закупівель не надто покращили настрої.