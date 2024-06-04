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Ціни на золото стабільні, оскільки спекуляції щодо зниження ставок обвалили долар до 2-місячного мінімуму

08:46 04.06.2024 |

Фінанси

 

Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, але утримували прибуток від попередньої сесії, оскільки ознаки охолодження економіки США посилили очікування зниження ставок і призвели до зниження курсу долара до двомісячного мінімуму.

Але жовтий метал все ще залишається значно нижче рекордних максимумів, досягнутих в травні, а прийдешні дані по ринку праці, які вийдуть цього тижня, повинні дати більше підказок щодо шляху процентних ставок в США.

Спотове золото о 06:36 EET подешевшало на 0,1% до 2347,66 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, подешевшали на 0,1% до 2368,50 доларів за унцію.

Як показав CME Fedwatch Tool, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні становила 52,1%, в той час як вчорашні очікування становили 47%.

Ця зміна в очікуваннях відбулася після того, як у понеділок дані індексу менеджерів із закупівель показали, що виробнича активність у США в травні скоротилася другий місяць поспіль.

Дані PMI, які вийшли через кілька днів після слабкого показника валового внутрішнього продукту, підштовхнули бети на те, що економіка США охолоджується, що може означати більш м'яку інфляцію і надати Федеральній резервній системі більше впевненості в тому, що вона зможе почати знижувати процентні ставки.

Ця думка призвела до того, що в понеділок долар впав до двомісячного мінімуму.

Наступного тижня ФРС збереться на засідання і залишить ставки незмінними. Але перед цим цього тижня будуть опубліковані ключові дані з ринку праці, які, ймовірно, вплинуть на плани центробанку щодо ставок.

Цього тижня Європейський центральний банк і Банк Канади мають ухвалити рішення щодо процентних ставок, причому обидва центробанки мають намір почати знижувати процентні ставки.

Очікується, що зниження ставок піде на користь золоту та іншим дорогоцінним металам, оскільки в умовах високих ставок альтернативна вартість інвестицій у цей сектор зростає.

Інші дорогоцінні метали стабілізувалися у вівторок після зростання в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до 1023,50 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні 30,785 доларів за унцію.

Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок були різноспрямовані, оскільки вони стабілізувалися після падіння з рекордних максимумів минулого тижня.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,5% до $10 197,50 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,6645 за фунт.

Слабкі дані індексів ділової активності в США і Китаї посилили занепокоєння щодо уповільнення виробничої активності в усьому світі, що може призвести до зниження попиту на червоний метал.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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