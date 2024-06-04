Фінансові новини
- |
- 04.06.24
- |
- 15:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Ціни на золото стабільні, оскільки спекуляції щодо зниження ставок обвалили долар до 2-місячного мінімуму
08:46 04.06.2024 |
Ціни на золото трохи знизилися на азіатських торгах у вівторок, але утримували прибуток від попередньої сесії, оскільки ознаки охолодження економіки США посилили очікування зниження ставок і призвели до зниження курсу долара до двомісячного мінімуму.
Але жовтий метал все ще залишається значно нижче рекордних максимумів, досягнутих в травні, а прийдешні дані по ринку праці, які вийдуть цього тижня, повинні дати більше підказок щодо шляху процентних ставок в США.
Спотове золото о 06:36 EET подешевшало на 0,1% до 2347,66 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в серпні, подешевшали на 0,1% до 2368,50 доларів за унцію.
Як показав CME Fedwatch Tool, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у вересні становила 52,1%, в той час як вчорашні очікування становили 47%.
Ця зміна в очікуваннях відбулася після того, як у понеділок дані індексу менеджерів із закупівель показали, що виробнича активність у США в травні скоротилася другий місяць поспіль.
Дані PMI, які вийшли через кілька днів після слабкого показника валового внутрішнього продукту, підштовхнули бети на те, що економіка США охолоджується, що може означати більш м'яку інфляцію і надати Федеральній резервній системі більше впевненості в тому, що вона зможе почати знижувати процентні ставки.
Ця думка призвела до того, що в понеділок долар впав до двомісячного мінімуму.
Наступного тижня ФРС збереться на засідання і залишить ставки незмінними. Але перед цим цього тижня будуть опубліковані ключові дані з ринку праці, які, ймовірно, вплинуть на плани центробанку щодо ставок.
Цього тижня Європейський центральний банк і Банк Канади мають ухвалити рішення щодо процентних ставок, причому обидва центробанки мають намір почати знижувати процентні ставки.
Очікується, що зниження ставок піде на користь золоту та іншим дорогоцінним металам, оскільки в умовах високих ставок альтернативна вартість інвестицій у цей сектор зростає.
Інші дорогоцінні метали стабілізувалися у вівторок після зростання в понеділок. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до 1023,50 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на срібло стабілізувалися на рівні 30,785 доларів за унцію.
Серед промислових металів, ціни на мідь у вівторок були різноспрямовані, оскільки вони стабілізувалися після падіння з рекордних максимумів минулого тижня.
Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,5% до $10 197,50 за тонну, в той час як місячні ф'ючерси на мідь впали на 0,4% до $4,6645 за фунт.
Слабкі дані індексів ділової активності в США і Китаї посилили занепокоєння щодо уповільнення виробничої активності в усьому світі, що може призвести до зниження попиту на червоний метал.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Дозвіл Україні бити по території РФ може бути розширений і це залежатиме від ситуації на полі бою – Білий дім
ТОП-НОВИНИ
|В Італії підтвердили, що Україна отримає другу систему ППО SAMP/T
|На Саміті миру у Швейцарії США представлятимуть Гарріс і Салліван - Білий дім
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Страховики ОСЦПВ у I кв.-2024 збільшили врегулювання в термін до 60 днів на 12,9%, до 90 днів - на 0,4%
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 40,2997 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.06.24
|Ціни на золото стабільні, оскільки спекуляції щодо зниження ставок обвалили долар до 2-місячного мінімуму
|Азійські фондові ринки стримані перед новими змінами ставок. Індійські акції падають
|Долар впав до багатомісячних мінімумів, оскільки більшає бетів на зниження ставки ФРС
Бізнес
|Проєктувальник найвищої будівлі у світі хоче перетворити хмарочоси на батареї
|Соцмережа X офіційно дозволила публікувати XXX на платформі
|Процесори AMD на Computex 2024: Ryzen 9000, Ryzen AI 300, нові Ryzen 5000XT для AM4 та плати X870
|93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
|Вічний довгобуд ігрової індустрії Star Citizen зібрала вражаючих $700 млн на краудфандингу
|Китай вже вдруге «висадився» на зворотному боці Місяця — з апаратом «Чаньє-6», який забере зразки ґрунту
|Попалися на фальсифікації даних: У Японії наказали Toyota і Mazda призупинити постачання авто