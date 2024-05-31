Долар стабілізується перед публікацією даних з інфліції

У п'ятницю долар зализував рани по відношенню до валют-аналогів після того, як перегляд ВВП США за перший квартал у бік зниження дає змогу припустити можливість зниження ставок в цьому році, в той час як інвестори готувалися до даних по інфляції.

Офіційні дані показали, що з січня по березень економіка США зросла на 1,3% в річному обчисленні, в порівнянні з попередньою оцінкою в 1,6% після перегляду споживчих витрат у бік зниження.

Прибутковість казначейських облігацій США, яка в четвер підняла долар до найвищого з 14 травня рівня 105,17, коли він досягнув багатотижневих максимумів, знизилась на переглянутих даних по ВВП.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних конкурентів, закріпився на позначці 104,82 після падіння до 104,63 протягом ночі.

Перегляд даних, а також коментарі президента ФРС Нью-Йорка Джона Вільямса про те, що монетарна політика допомагає знизити інфляцію, відродили надії на зменшеня ставки раніше, ніж пізніше, сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

Згідно з FedWatch Tool від CME Group, ймовірність зниження ставок у вересні становить 55%, порівняно з 51% напередодні.

Зараз ринок готується до публікації ключового показника інфляції ФРС - індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), щоб отримати подальші вказівки щодо того, як центральний банк може продовжити зниження процентних ставок.

Більш м'які дані щодо інфляції споживчих цін у США, які було оприлюднено на початку травня, відродили очікування щодо зниження ставок цього року, послабивши долар і поставивши його на шлях перших щомісячних втрат у 2024 році.

Але очікування щодо зниження процентних ставок цього року похитнулися на тлі ознак стійкої інфляції, останнім з яких стало несподіване зростання споживчих настроїв, зафіксоване в даних у вівторок.

«Тепер все залежить від сьогоднішнього звіту по інфляції PCE, який покаже, куди ринки підуть далі... Я все ще думаю, що в звіті PCE може бути несподіванка в бік підвищення, яка може швидко розвернути рухи четверга", - сказав Сімпсон з City Index.

По відношенню до долара США єна тримається в районі 156,72, залишаючись нижче чотиритижневого мінімуму середи на рівні 157,715 за долар.

Дані в п'ятницю показали, що базова споживча інфляція в столиці Японії прискорилася в травні, але зростання цін, за винятком впливу палива, сповільнилося, що посилило невизначеність щодо термінів наступного підвищення процентної ставки центральним банком.

«Травневе відновлення інфляції в Токіо значною мірою відображає стрибок інфляції на електроенергію, який має продовжитись, але базова інфляція продовжуватиме залишатись помірною», - написав Марсель Тіліант, голова Азійсько-Тихоокеанського регіону Capital Economics, в своїй записці.

«В цілому, токійський ІСЦ дає нам впевненість в тому, що загальнонаціональна базова інфляція впаде нижче 2% вже в липні».

Єна неухильно наближається до 34-річного мінімуму 160,245, досягнутого місяць тому - рівня, який, як підозрюють учасники ринку, спровокував два раунди інтервенцій з продажу долара з боку Токіо.

Ці підозри можуть підтвердитися, коли Міністерство фінансів Японії оприлюднить офіційні дані щодо валютних інтервенцій ввечері в Азії.

Міністр фінансів Японії вранці в Азії повторив попередження про надмірні валютні рухи.

Офшорний китайський юань виріс на 0,08% по відношенню до долара США до 7,2490, оскільки трейдери перетравили офіційне опитування фабрик, яке показало, що виробнича активність в Китаї в травні впала.

Неочікуване погіршення зберігає заклики до нових стимулів, оскільки затяжна криза на ринку нерухомості продовжує тиснути на бізнес, споживачів та інвесторів.

У той же час, євро знизився на 0,1% до $1,082225 після двотижневого мінімуму на рівні $1,07885, який було досягнуто вночі.

Дані по цінах в єврозоні будуть опубліковані в п'ятницю після того, як в середу в Німеччині вийшли більш високі, ніж очікувалося, показники інфляції в квітні.

Фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2725, знизившись на 0,06% за день, після того, як у вівторок вперше з 21 березня досягнув $1,2801.