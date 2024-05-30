Азійські акції падають через втрати в технологічному секторі на тлі зростання ставок та побоювань щодо інфляції

Більшість азіатських акцій впали в четвер на тлі постійних побоювань щодо високої інфляції, яка може призвести до високих процентних ставок, причому найбільше падіння спостерігалося в технологічному секторі, оскільки інвестори також зафіксували нещодавні прибутки.

Регіональні ринки перейняли слабкість від Уолл-стріт, яка впала в середу через збитки технологічних компаній і слабкі прибутки, а також через побоювання щодо високих процентних ставок, напередодні ключових економічних показників.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зазнали тривалих втрат на азіатських торгах, при цьому основна увага була зосереджена на прийдешніх даних по валовому внутрішньому продукту та індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції для Федерального резерву - які мають бути опубліковані в четвер і п'ятницю, відповідно.

Технологічні індекси показали найгірші результати в азійській торгівлі: японський Nikkei 225, гонконгський Hang Seng та південнокорейський KOSPI знизились від 1% до 1,5%.

Початкове ралі в секторі, викликане ажіотажем навколо штучного інтелекту, тепер, схоже, завершується, в той час як зниження апетиту до ризику також призвело до того, що інвестори зафіксували нещодавні прибутки в секторі.

Найбільше впали акції найбільших виробників мікросхем, які найбільше постраждали від нещодавнього ралі штучного інтелекту. Японська Advantest Corp. впала на 5,5% і стала найгіршим показником на Nikkei, в той час як найбільший виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc. впав на 2% на південнокорейських торгах.

TSMC - найбільший у світі контрактний виробник мікросхем - впав на 1,3% в тайванській торгівлі.

Ключовим аутсайдером в секторі стала Semiconductor Manufacturing International Corp - найбільший виробник мікросхем в Китаї. Акції компанії підскочили майже на 4% після того, як нещодавні дані показали, що вона стала третім найбільшим виробником мікросхем у світі за рівнем ливарних потужностей.

Акції також мають виграти від заходів підтримки з боку Пекіна після того, як уряд нещодавно оголосив про створення нового фонду у розмірі 45 мільярдів доларів для підтримки місцевих виробників мікросхем.

Китайські акції впали відносно менше, ніж їхні регіональні аналоги: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили близько 0,2% кожен.

Настрої щодо країни дещо підтримав Народний банк, пообіцявши більше заходів для стимулювання економічного зростання. Ці обіцянки з'явилися після того, як Пекін розгорнув низку політичних та фінансових заходів протягом останнього місяця, щоб підтримати економічне зростання. Ці заходи також спричинили стрімке зростання на китайських ринках, хоча останнім часом воно, схоже, сповільнилося.

Цього тижня в центрі уваги також ключові дані китайського індексу менеджерів із закупівель, які мають бути опубліковані в п'ятницю.

Азійські ринки відступили, оскільки настрої погіршилися в очікуванні нових сигналів щодо процентних ставок у США. Австралійський ASX 200 знизився на 0,6%, збільшивши втрати після більш високих, ніж очікувалося, показників інфляції.

Ф'ючерси на індійський індекс NSEI відкрились негативно, при цьому індекс очікують подальші втрати, оскільки він відступив від рекордних максимумів.