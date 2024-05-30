Долар зростає, оскільки зростання прибутковості в США стимулює попит на безпечні активи

У четвер долар досяг двотижневого максимуму проти основних конкурентів, оскільки падіння казначейських облігацій підвищив привабливість валюти завдяки зростанню прибутковості в США і попиту на активи-притулки.

Долар піднявся до двотижневого максимуму проти євро і продовжив відновлення з більш ніж двомісячного мінімуму до фунта стерлінгів після дводенного стрибка на 15 базисних пунктів вище 4,6% довгострокової прибутковості казначейських облігацій.

Спричинений хвилею сильніших, ніж очікувалось, економічних даних та низкою погано сприйнятих аукціонів, гвалт на ринку казначейських облігацій налякав інвесторів, призвівши до різкого падіння світових акцій та стимулювавши втечу до найбезпечніших активів.

Індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют, включаючи євро, фунт стерлінгів і японську ієну, в четвер досяг найвищого рівня з 14 травня - 105,17, після зростання на 0,5% на попередній сесії.

«У той час як країни по всьому світу обговорюють залежність від долара США, він все ще залишається безпечною гаванню», - пишуть стратеги TD Securities в записці, в якій викладено «основу для нашого середньострокового прогнозу щодо зміцнення долара США».

Американські цінні папери «як і раніше вважаються кращим активом у часи невизначеності, враховуючи високу ліквідність, стабільні демократичні інститути, глибокі банківські системи і ставлення до більшості вітчизняних інститутів як до "занадто малих, щоб збанкрутувати" з державною підтримкою, яка завжди під рукою», - пишуть вони.

Євро впав до $1,079375 вперше з 14 травня, а фунт стерлінгів - до $1,2696, продовживши свій відступ після того, як у вівторок вперше з 21 березня досягнув $1,2801.

Єна, однак, піднялася з чотиритижневого мінімуму 157,715 за долар за одну ніч до 157,36 за підсумками минулих торгів.

Цього місяця японська валюта неухильно знижувалася, повернувшись до 34-річного мінімуму 160,245, досягнутого місяць тому, що спричинило швидкий відскок, який, як підозрюють учасники ринку, був викликаний двома раундами інтервенцій з продажу долара, проведених Міністерством фінансів і Банком Японії.

Очікування щодо зниження процентної ставки Федеральним резервом цього року зменшились на фоні ознак прискореної інфляції, останнім з яких стало несподіване зростання споживчих настроїв, що було зафіксовано у вівторок.

Згідно з FedWatch Tool від CME Group, ймовірність зниження ставки на чверть пункту за підсумками вересневого засідання становить 56,6%, в той час як тиждень тому вона становила 57,5%.

Пізніше будуть опубліковані переглянуті дані по ВВП США, а в п'ятницю відбудеться головна макроподія цього тижня - випуск індексу цін на особисті споживчі витрати (PCE), який є основним показником інфляції, якому надає перевагу ФРС.

«Поглиблення падіння на ринку облігацій США швидко стає найгіршим кошмаром Банку Японії, що вимагає поспішного розгляду відповідного рівня для інтервенції, втретє в цьому році», - написав у звіті Тоні Сікамор, старший аналітик IG.

«Опудало ринку облігацій має всі шанси вирвати глибший контроль над ширшим ринком, особливо якщо майбутні дані по зростанню та інфляції будуть на більш позитивній стороні балансу».