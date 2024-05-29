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Азійські акції падають через інфляційні побоювання, Китай отримує додаткові стимули
08:40 29.05.2024 |
Більшість азіатських акцій впали в середу на тлі постійних побоювань, що стійка інфляція підштовхне провідні центральні банки до збереження високих процентних ставок на довший час.
Китайські ринки стали певним винятком, дещо піднявшись після того, як уряд оголосив про додаткові заходи з підтримки сектора нерухомості, що занепадає.
Регіональні фондові індекси протягом ночі реагували на сигнали з Уолл-стріт, головним чином завдяки зростанню акцій корпорації NVIDIA, що, в свою чергу, підштовхнуло індекс NASDAQ Composite до рекордних максимумів.
Але за межами технологічного сектору американські фондові індекси були приглушеними в очікуванні ключових даних по інфляції, які мають бути опубліковані цього тижня. Чиновники Федеральної резервної системи також продовжили свої яструбині коментарі щодо процентних ставок.
Ф'ючерси на американські фондові індекси не змінилися на азіатських торгах.
Австралійський індекс ASX 200 показав найгірші результати в Азії, знизившись на 1% після того, як дані по індексу споживчих цін за квітень виявилися сильнішими, ніж очікувалося.
Показники ознаменували другий місяць поспіль зростання інфляції і посилили занепокоєння щодо більш яструбиної політики Резервного банку Австралії.
Тривка інфляція може підштовхнути РБА до утримання ставок на високому рівні довше або навіть до подальшого підвищення ставок цього року, оскільки він намагатиметься знизити інфляцію.
Центральний банк розглядав можливість підвищення ставок на своєму травневому засіданні і дав зрозуміти, що не виключає жодних заходів для зниження стійкої інфляції.
Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3%, а широкий індекс TOPIX втратив 0,5% в середу.
Член Банку Японії Адачі Сейджі попередив, що надмірне падіння єни може призвести до посилення політики центрального банку, особливо якщо це вплине на інфляцію.
Адачі також спрогнозував, що інфляція прискориться в літньо-осінній період, і що Банк Японії буде поступово згортати свої стимулюючі програми купівлі активів.
Але він застеріг від швидкого підвищення процентних ставок через ризики для японської економіки і наголосив на необхідності збереження м'якої монетарної політики в найближчій перспективі.
Азіатські фондові індекси також відступили, оскільки очікування нових сигналів щодо інфляції та процентних ставок у США погіршило настрої.
Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,9%, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились негативно, при цьому індекс налаштований на фіксацію прибутку після досягнення рекордних максимумів цього тижня.
Гонконгський індекс Hang Seng знизився майже на 1% через фіксацію прибутку в акціях технологічних компаній, що нівелювало зростання в секторі нерухомості.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite були єдиними лідерами зростання в Азії в середу, піднявшись на 0,5% і 0,4% відповідно.
У багатьох великих китайських містах, включаючи Шанхай і Шеньчжень, спостерігалося подальше послаблення обмежень на купівлю житла та вимог до кредитування інвестицій у нерухомість.
Ці заходи були прийняті всього через кілька тижнів після того, як Пекін оголосив про низку заходів підтримки ринку нерухомості, уповільнення якого було основною проблемою для китайської економіки.
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