Долар стабільний напередодні інфляційних даних, єна коливається

Долар був стабільним в середу, перед важливими даними по інфляції, що вийдуть цього тижня, на прогнозах того, що Федеральний резерв навряд чи знизить ставки до кінця цього року, в той час як єна впала до найслабшого рівня за останні чотири тижні.

Долар також піднявся завдяки зростанню прибутковості казначейських облігацій після невдалого боргового аукціону з продажу дворічних і п'ятирічних облігацій, який викликав сумніви щодо попиту на державний борг США.

Євро знизився на 0,06% до $1,0850, але за місяць виріс на 1,7%, що стало першим місяцем зростання в 2024 році. Фунт стерлінгів востаннє був на рівні $1,2754, що на 2% більше, ніж у травні.

Австралійський долар підскочив, перш ніж стабілізувався, на 0,08% до $0,6654 після того, як інфляція споживчих цін в Австралії несподівано зросла до п'ятимісячного максимуму в квітні, що збільшило ризики того, що наступний крок процентних ставок може бути підвищеним.

Дані, опубліковані у вівторок, показали, що споживча довіра в США несподівано покращилася в травні після погіршення протягом трьох місяців поспіль, але занепокоєння щодо інфляції збереглося, і багато домогосподарств очікують підвищення процентних ставок протягом наступного року.

Змішані результати опитування з'явилися в той час, коли ринки обмірковують наступний крок ФРС: зараз ринки оцінюють зниження ставки на 34 базисних пункти цього року, порівняно з 150 базисними пунктами пом'якшення на початку 2024 року.

Зниження ставки у вересні - це як підкидання монети, оскільки все ще висока інфляція, а також осередки слабкості в найбільшій економіці світу, на тлі сильного ринку праці, продовжують змінювати очікування щодо ставок у США.

Цього тижня увага ринку буде зосереджена на безлічі інфляційних звітів: в середу вийдуть дані по інфляції в Німеччині, а в п'ятницю - в єврозоні.

Однак головною подією стане публікація в п'ятницю звіту по базовому індексу цін на споживчі товари та послуги (PCE) в США - ключового показника інфляції, якому надає перевагу Федеральна резервна система. Очікується, що він залишиться незмінним на щомісячній основі.

По відношенню до кошика валют індекс долара майже не змінився і склав 104,67, наблизившись до майже двотижневого мінімуму 104,33, якого він досяг у вівторок.

«Валютні ринки продовжують відмічати час в очікуванні основних даних PCE, що вийдуть цього тижня», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC. «Нам варто продовжувати вбачати 104-105, які тримаються до наступного каталізатора».

Тим часом, єна досягла чотиритижневого мінімуму 157,41 за долар на початку середи, оскільки валюта повернулася до рівнів, які призвели до підозр про інтервенції з боку Токіо наприкінці квітня і на початку травня.

Єна досягла 34-річного мінімуму 160,245 29 квітня, що призвело до щонайменше двох ймовірних інтервенцій того тижня, а японська влада, за оцінками, витратила понад 9 трильйонів єн (57,21 мільярда доларів) на підтримку крихкої валюти.

«Можливо, японські чиновники знову озвучать усні попередження, але без відчутних дій, швидше за все, курс долара до ієни повернеться до рівнів кінця квітня», - говорить Прашант Ньюнаха, старший валютний стратег в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в TD Securities.

Єна також в цілому ослабла по відношенню до інших валют. Фунт виріс на 0,13% до 200,68 єни, що є найвищим показником з серпня 2008 року, в той час як євро досягнув місячного максимуму в 170,795 ієни на початку сесії.

Єна, яка є чутливою до прибутковості казначейських облігацій, впала на 10% за рік по відношенню до долара, але все ще може зіскоблити місячний приріст у травні.

На азіатській сесії еталонна дохідність 10-річних облігацій США становила 4,542%, що є найвищим показником з 3 травня.