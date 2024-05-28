Азійські акції тупцюють на місці на тлі інфляційних очікувань

Більшість азіатських акцій у вівторок рухались у вузькому діапазоні, оскільки інвестори утримувались від великих ставок перед низкою ключових даних по інфляції, в той час як вихідний день на американському ринку також створив мало торгових сигналів.

Регіональні ринки продемонстрували деяке зростання в понеділок, коли Китай оголосив про нові заходи стимулювання, цього разу спрямовані на місцеву промисловість з виробництва мікросхем. Китайські акції технологічних компаній продовжили зростання у вівторок на оптимізмі щодо подальшого стимулювання.

Але ширші ринки були в основному пригнічені, оскільки День пам'яті в США також спричинив незначну кількість сигналів.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращі результати в Азії, піднявшись на 0,9% після сильного зростання на попередній сесії. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite, навпаки, рухались у флетовому діапазоні.

Китайські акції технологічних компаній підбадьорила заява уряду про створення нового фонду у розмірі 47 мільярдів доларів, спрямованого на підтримку місцевої індустрії виробництва мікросхем, особливо на тлі жорстких санкцій і тарифів США проти країни.

Деякі позитивні прибутки також підвищили настрої. Акції Alibaba Health Information Technology Ltd, яка є окремим підрозділом гіганта електронної комерції, зросли більш ніж на 12% після значного збільшення прибутку за рік до 31 березня. Цей емітент також дав найбільший поштовх до зростання Hang Seng.

Проте настрої щодо ширших китайських ринків, схоже, охолоджуються, оскільки інвестори чекають на те, як країна реалізовуватиме та фінансуватиме свої нещодавні заходи стимулювання.

Очікування ключових даних щодо індексу менеджерів із закупівель у Китаї, що будуть оприлюднені цього тижня, також тримало інвесторів у напрузі.

Більшість азіатських ринків рухались у флетово-низькому діапазоні перед низкою ключових показників інфляції в регіоні та США, які мають бути опубліковані також цього тижня.

Австралійський ASX 200 впав на 0,2%, оскільки дані показали, що роздрібні продажі в квітні зросли менше, ніж очікувалося, на тлі тиску з боку інфляції і високих ставок. У середу також буде опублікований щомісячний показник інфляції індексу споживчих цін.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,4%, в той час як більш широкий TOPIX втратив 0,1%. Дані по інфляції в столиці Японії будуть опубліковані цього тижня і, ймовірно, вплинуть на прогноз Банку Японії щодо процентних ставок.

Південнокорейський індекс KOSPI торгується в бічному тренді, в той час як ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті після того, як індекс ненадовго досяг рекордних максимумів на попередній сесії.

Крім Азії, цього тижня також вийдуть ключові показники індексів споживчих цін в єврозоні. Але найбільша увага буде прикута до даних по індексу цін PCE, який є основним показником інфляції, що використовується Федеральною резервною системою США.

Показник вийде в п'ятницю і, ймовірно, вплине на перспективи зниження ставок в найбільшій економіці світу.