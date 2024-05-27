Ціни на золото дещо зросли після тижневих втрат; інфляція в центрі уваги

Ціни на золото дещо зросли на торгах в Азії в понеділок, відігравши частину втрат минулого тижня, оскільки трейдери зберігали обережність по відношенню до ринків металів напередодні публікації цього тижня ключового показника інфляції в США.

Більш широкі обсяги торгів також були знижені через вихідні дні у Великобританії і США, в той час як очікування нових сигналів щодо процентних ставок в США також стримувало великі бети.

Серед промислових металів ціни на мідь також зросли, відновившись після падіння з рекордних максимумів минулого тижня.

Спотове золото о 06:33 EET подорожчало на 0,4% до 2343,23 долара за унцію, а ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 0,4% до 2344,10 долара за унцію. Спотові ціни також відновлювалися після падіння з рекордних максимумів.

Цього тижня основна увага була зосереджена на даних по індексу цін PCE - ключовому показнику інфляції Федерального резерву. Показник буде опублікований в п'ятницю.

Дані вийдуть після низки попереджень чиновників ФРС про тривку інфляцію, що змусило трейдерів значною мірою врахувати очікування щодо зниження ставок центральним банком цього року. Трейдери тепер враховують більшу ймовірність того, що ФРС залишить ставки без змін у вересні, який спочатку розглядався як найбільш ймовірний час для зниження ставок, згідно з інструментом CME Fedwatch.

Ця думка тиснула на ціни на золото та інші метали протягом останніх тижнів, а трейдери ставали все більш упередженими до долара і казначейських облігацій.

Зменшення попиту на золото як на безпечний притулок також тиснуло на жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали зросли в понеділок, також відновлюючись після втрат минулого тижня. Ф'ючерси на платину зросли на 1,2% до 1048,70 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1,7% до 31,023 доларів за унцію.

Одномісячні ф'ючерси на мідь виросли на 0,3% до $4,7720 за фунт, оскільки спекулятивний ажіотаж, який спричинив зростання цін до рекордних максимумів в травні, пішов на спад.

Основна увага тепер зосереджена на тому, чи є фізичні ринки міді настільки вузькими, як спочатку передбачалося, і чи залишиться пропозиція стабільною в найближчі місяці.

Ринки також очікують нових сигналів від найбільшого імпортера міді - Китаю, особливо щодо того, як Пекін планує фінансувати і реалізовувати низку нещодавно оголошених стимулюючих заходів.