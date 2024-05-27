Долар упевнено тримається на фоні даних по світовій інфляції

Долар впевнено розпочав тиждень, оскільки інвестори були зосереджені на даних по інфляції в США, Європі та Японії, які визначали перспективи світових процентних ставок.

В останні місяці в торгівлі іноземною валютою домінувало полювання на «carry», що карало валюти з низькими ставками і підтримувало долар, в той час як дані з США викликали гарячі і холодні суперечки і підірвали впевненість політиків у перспективах процентних ставок.

Кілька основних пар опинилися в вузьких діапазонах. Євро, який минулого тижня подорожчав на 0,9% по відношенню до долара, опинився в середині діапазону, який він утримує вже більше року, на рівні $1,0846. Торги в понеділок були слабшими через вихідні дні в Британії та США.

Інфляція в Німеччині в середу та показники по єврозоні в п'ятницю стануть підтвердженням зниження європейської процентної ставки, яке трейдери запланували на наступний тиждень.

Фунт стерлінгів тестував верхню межу діапазону, який він утримував цього року на рівні $1,2735. Австралійський і новозеландський долари знизилися з нещодавніх максимумів, залишивши австралійця на рівні $0,6626 і ківі на рівні $0,6122, оскільки ринки зменшили очікування зниження процентних ставок в США.

Очікується, що п'ятничний показник базового цінового індексу витрат на особисте споживання, який є основним показником інфляції Федерального резерву, буде стабільним у місячному вимірі, тому несподіванка в будь-якому випадку може вплинути на валютні ринки.

Долар знизився після того, як дані показали уповільнення зростання споживчих цін у квітні і невтішні роздрібні продажі, перш ніж зміцнитися минулого тижня завдяки кращим, ніж очікувалося, даним опитування PMI.

«Основна увага на базовому індексі споживчих цін зосереджена на тому, чи є рушійні сили інфляції частиною зміни споживчих настроїв», - сказав Боб Севідж, керівник відділу ринкової стратегії та аналітики BNY Mellon.

Поки зберігається невизначеність зі ставками, інвестори гоняться за доходами і продають низькодохідні валюти, такі як єна, юань і швейцарський франк, проти євро і долара.

Швейцарський франк падав весь рік і минулого тижня досяг найнижчого рівня з квітня 2023 року - 0,9928 франка за євро. Китайський юань завершив минулий тиждень слабкіше, ніж 7,24 за долар, що є найнижчим рівнем з початку травня.

Єна в травні може зафіксувати свій перший місячний приріст в цьому році завдяки ймовірному втручанню японської влади наприкінці квітня і на початку травня, але з тих пір вона знову скочується до багаторічних мінімумів.

У понеділок вона була стабільна на рівні 156,87 за долар, але отримала незначну підтримку від зростання дохідності японських державних облігацій, оскільки, наприклад, за десятирічними облігаціями вони залишаються майже на 350 базисних пунктів нижчими за дохідність у США.

Токійський індекс споживчих цін, який вийде в п'ятницю, є надійним орієнтиром для національної тенденції, і за ним будуть уважно стежити. Рішення США скоротити розрахунки на фондовому ринку з двох днів до одного також буде предметом пильної уваги на валютному ринку цього тижня, оскільки дилери очікують, що це може привести до того, що торгівля в Азії припаде на тихі ранні ранки.

«Ще невідомо, як кожен банк або постачальник ліквідності відреагує на зміни T+1, коли вони набудуть чинності, і коли виникне практична потреба укладати великі валютні угоди на таймфреймах, які наразі не передбачають таких обсягів», - сказав Скотт Голд, керівник відділу продажів BidFX, торгової технологічної платформи.

«Зараз лише близько 0,6% всього обсягу валютних операцій здійснюється між 16:00 і 18:00 (за нью-йоркським часом), тому вони дуже неліквідні, а спреди значно ширші».

На криптовалютних ринках ефір завершив найбільший тижневий ріст за майже три роки після несподіваного схвалення заявок деяких американських біржових фондів (ETF).

Перед запуском необхідні подальші схвалення, але ціна другої за ринковою вартістю криптовалюти зросла на 25% по відношенню до долара минулого тижня і востаннє була на рівні $3836.

«Місяць тому багато хто вважав би ймовірність створення ETF на ETH низькою або далекою в майбутньому», - сказав Джастін Д'Анетен, керівник відділу партнерства маркет-мейкера цифрових активів Keyrock.