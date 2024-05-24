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АНАЛІТИКА

Долар США дешевшає до євро і фунта, слабко зміцнюється відносно єни

15:59 24.05.2024 |

Фінанси

 

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю, слабо зміцнюється в парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,25%, ширший WSJ Dollar Index - 0,1%.

Пара євро/долар за даними на 15:25 EET торгується на рівні $1,0844 порівняно з $1,0816 на закриття попередньої сесії.

Ринок практично впевнений, що Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизить ключові відсоткові ставки на червневому засіданні, проте якою буде подальша політика регулятора, наразі неясно.

Глава Бундесбанку Йоахім Нагель заявив у п'ятницю, що ЄЦБ з високою ймовірністю опустить ставки на майбутньому засіданні, "якщо ситуація залишиться такою самою, як зараз, і не відбудеться різкої зміни прогнозів".

Тим часом, член виконавчої ради ЄЦБ Ізабель Шнабель попередила про ризики, пов'язані з надмірно швидким пом'якшенням грошово-кредитної політики в єврозоні.

"Я б застерегла від поспішних дій, - сказала Шнабель в інтерв'ю ARD Plusminus і tagesschau.de. - Є ризик, що ставки будуть знижені занадто швидко, і нам потрібно його уникнути". Хоча керівництво ЄЦБ задоволене темпами уповільнення інфляції в єврозоні, "шлях до цінової стабільності залишається нерівним", заявила вона.

Курс фунта до долара становить $1,2722 порівняно з $1,2699 за підсумками попередніх торгів.

Підтримку британській нацвалюті надає скорочення очікувань, що Банк Англії зменшить базову ставку на наступному засіданні. Останні статдані показали більш слабке, ніж очікувалося, уповільнення інфляції у Великій Британії, а, крім того, прем'єр-міністр країни Ріші Сунак цього тижня несподівано призначив загальні вибори в країні на 4 липня.

Банк Англії, ймовірно, вважатиме за краще не змінювати монетарної політики протягом електорального циклу, щоб не бути втягнутим у політичні дебати. Хоча британський ЦБ є незалежним інститутом і ухвалює рішення, ґрунтуючись на статданих, зниження ставки в червні може спровокувати деякі питання, зазначають експерти Jefferies Financial Group Inc. і Citigroup Inc.

Курс долара в парі з єною в п'ятницю становить 157,1 єни проти 156,92 єни за підсумками попередніх торгів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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