Ціни на золото стабільні, але прямують до різких тижневих втрат, оскільки надії на зниження ставок згасають

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах у п'ятницю, але протягом тижня зазнали різкого падіння, оскільки занепокоєння щодо збереження високих процентних ставок в США відкинули жовтий метал з рекордних максимумів.

Побоювання щодо процентних ставок підштовхнули долар до зростання, а також вплинули на ціни на більш широкий спектр металів. Серед промислових металів ціни на мідь також різко знизилися з рекордних максимумів цього тижня.

Золото також постраждало від зниження попиту на активи-прихістки, оскільки смерть президента Ірану не призвела до ескалації напруженості на Близькому Сході, як очікувалося спочатку.

Спотове золото о 06:37 EET подорожчало на 0,2% до 2332,77 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, впали на 0,1% до 2333,85 доларів за унцію.

Цього тижня золото мало втратити близько 3,4%, оскільки воно різко впало з рекордних максимумів, досягнутих на початку тижня.

Попит на золото як на засіб захисту цього тижня знизився, що зробило жовтий метал вразливим до зустрічних вітрів, викликаних побоюваннями щодо високих процентних ставок на довший час.

Яструбині сигнали з боку Федеральної резервної системи показали, що політики дедалі більше занепокоєні високою інфляцією, а деякі з них навіть готові до подальшого підвищення ставок.

Хоча подальше підвищення ставок здавалося малоймовірним, «яструбині» заяви змусили трейдерів різко зменшити очікування щодо зниження ставок у 2024 році. За даними CME Fedwatch Tool, трейдери оцінювали ймовірність зниження або збереження ставки у вересні як майже рівну.

Високі довгострокові ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестування в жовтий метал.

Інші дорогоцінні метали стабілізувалися в п'ятницю і були налаштовані на тижневі втрати. Ф'ючерси на платину виросли на 0,4% до 1029,90 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,4% до 30,582 доларів за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів виросли на 0,8% до 10 450,50 доларів за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь в США - на 0,7% до 4 8102 доларів за фунт.

Обидва контракти знизилися з рекордних максимумів цього тижня, оскільки спекулятивний ажіотаж, який привів до попереднього зростання, схоже, пішов на спад. Трейдери тепер чекають, чи зможуть фізичні поставки за контрактами бути здійснені вчасно, що дасть більше інформації про умови постачання міді.

Охолодження настроїв щодо найбільшого імпортера міді - Китаю - також мало вплив, оскільки оптимізм щодо додаткових стимулюючих заходів був значною мірою нівельований тліючою торговельною війною з США і напруженістю у відносинах з Тайванем.