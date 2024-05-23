Ціни на золото впали нижче $2 400 через хвилювання щодо ставок

Ціни на золото зазнали тривалих втрат на азіатських торгах у четвер, відступивши від рекордних максимумів, оскільки жовтий метал зазнав поразки через поновлення занепокоєння з приводу високих процентних ставок і зниження попиту на активи-прихістки.

Промислові метали також зазнали втрат: ціни на мідь різко впали з рекордних максимумів на тлі фіксації прибутку і тиску з боку долара. Натомість ціни на червоний метал стабілізувалися на азіатських торгах.

Спотове золото о 06:22 EET подешевшало на 0,3% до 2372,38 доларів за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії в червні впали на 0,8% до 2375,15 доларів за унцію. Спотові ціни зараз значно нижче рекордного максимуму в 2450 доларів за унцію, досягнутого на початку тижня.

На ціни на метал тиснув нічний стрибок долара, який досяг тижневого максимуму після того, як протокол засідання Федеральної резервної системи в кінці квітня показав, що політики все більше стурбовані стійкою інфляцією.

Деякі політики також були готові до подальшого підвищення процентних ставок, щоб знизити інфляцію, хоча такий сценарій видається малоймовірним.

Втім, ФРС, швидше за все, утримуватиме ставки на високому рівні довше, в умовах стійкої інфляції, а виступи кількох політиків цього тижня показали, що банк має обмежену впевненість в тому, що інфляція досягне своєї 2% річної цілі в найближчій перспективі.

Високі довгострокові ставки не обіцяють нічого доброго для золота та інших дорогоцінних металів, оскільки вони збільшують альтернативну вартість інвестицій в них. Саме через це цього року спроба золота досягти рекордних максимумів виявилася нетривалою.

Відсутність серйозного загострення геополітичної напруженості на Близькому Сході після смерті президента Ірану також знизила попит на золото як на засіб захисту.

Інші дорогоцінні метали також впали в четвер. Ф'ючерси на платину впали на 0,% до 1041,20 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 2,5% до 30,727 доларів за унцію.

Базові ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,4% до $10 372,50 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $4,8030 за фунт. Обидва контракти зазнали різкого падіння з рекордних максимумів, досягнутих на початку тижня.

Втрати по міді сталися на тлі спекулятивного ажіотажу навколо червоного металу, який зараз, схоже, стабілізується, залишаючи його відкритим для фіксації прибутку після сильного зростання минулого тижня.

Занепокоєння щодо Китаю також повернулося на ринки, оскільки торговельна війна між Вашингтоном і Пекіном, схоже, загострюється. Це дещо підірвало оптимізм щодо нещодавніх заходів стимулювання з боку Китаю, хоча ринки також чекали на те, як ці заходи будуть реалізовані.