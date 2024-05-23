Азійські акції падають, оскільки торгові суперечки між США та Китаєм нівелюють технологічний підйом Nvidia

Більшість азіатських акцій впали в четвер, причому китайські ринки очолили падіння на тлі загострення торгової війни з США, в той час як побоювання щодо підвищення процентних ставок також вплинули на настрої.

Тим не менш, деякі акції чіпмейкерів зросли на позитивній звітності Nvidia.

Регіональні перейняли слабкість від Уолл-стріт, яка впала після того, як протокол квітневого засідання ФРС показав зростаюче занепокоєння серед політиків щодо прискореної інфляції. Деякі політики також висловили готовність до подальшого підвищення ставок, щоб знизити інфляцію - тенденція, яка не обіцяє нічого доброго фондовим ринкам, що орієнтовані на ризик.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на торгах в Азії, підтримані несподіваним прибутком корпорації NVIDIA, яка є фаворитом ринку.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite знизилися в четвер приблизно на 0,9% кожен, ще більше відступивши від своїх найвищих рівнів в 2024 році.

Гонконгський індекс Hang Seng зазнав ще більших втрат, впавши на 1,8% після зростання до дев'ятимісячного максимуму на початку травня.

Втрати в Китаї були спричинені новими побоюваннями щодо торговельної війни з США після того, як адміністрація президента Джо Байдена заявила, що з 1 серпня будуть запроваджені нові мита на китайський імпорт на суму близько 18 мільярдів доларів.

Мита спрямовані на ключові сектори китайської економіки, включаючи електромобілі та напівпровідники.

Пекін, схоже, відповів на ці збори забороною на торговельну діяльність, пов'язану з Китаєм, для деяких американських компаній, а також на постачальників деяких видів озброєнь до Тайваню. Також повідомлялося, що поставки літаків Boeing до Китаю затримуються через регуляторні перевірки.

На настрої щодо Китаю також вплинуло проведення військових навчань поблизу Тайваню, що може призвести до загострення напруженості в регіоні.

Інші ринки, що залежать від Китаю, відступили. Австралійський ASX 200 впав на 0,6%, оскільки дані індексу менеджерів із закупівель також показали деяке послаблення ділової активності.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, навіть незважаючи на те, що деякі акції місцевих виробників мікросхем зросли на оптимізмі щодо Nvidia.

Банк Кореї, як і очікувалося, залишив процентні ставки незмінними і підвищив прогноз економічного зростання на рік.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,8%, а широкий фондовий індекс TOPIX додав 0,4%.

Дані PMI показали, що виробничий сектор Японії повернувся до зростання вперше за 11 місяців, стимулюючи загальну активність.

Але акції технологічних компаній, зокрема виробників мікросхем, були найбільшими рушіями зростання японських акцій у четвер.

Азійські акції технологічних компаній дещо зросли, в той час як чипмейкери підскочили завдяки високим прибуткам і заяві Nvidia, яка підтвердила сподівання на те, що попит з боку індустрії штучного інтелекту залишиться високим.

Виробник мікросхем пам'яті SK Hynix Inc, який є ключовим постачальником Nvidia, виріс на 2,7%.

Японський виробник обладнання для тестування напівпровідників Advantest Corp., який також сильно залежить від Nvidia, виріс на 3,3%, тоді як аналоги Renesas Electronics Corp. і Lasertec Corp. зросли більш ніж на 3% кожен.

На Тайвані провідний постачальник Nvidia TSMC подорожчав на 1,2%, а постачальник електроніки Hon Hai Precision Industry Co Ltd, також відомий як Foxconn, додав 1,5%.

У той же час ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали слабке відкриття під тиском побоювань щодо ставок в США.