Азійські акції торгуютьсяу флетово-низькому діапазоні. В центрі уваги прибуток Nvidia

Більшість азіатських акцій в середу торгувалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки інвестори очікують нових сигналів щодо процентних ставок в США з протоколу нещодавнього засідання Федеральної резервної системи (ФРС).

Охолодження оптимізму щодо Китаю погіршило настрої на регіональних ринках, в той час як інвестори також з обережністю ставилися до акцій технологічних компаній перед ключовою звітністю від фаворита ринку - корпорації NVIDIA.

У вівторок індекси Волл-стріт продемонстрували помірно позитивну динаміку, надавши посередні сигнали азіатським ринкам, оскільки ряд чиновників ФРС попередили, що стійка інфляція може утримувати ставки на високому рівні ще довше. Але S&P 500 і NASDAQ Composite знов досягли рекордних максимумів завдяки зростанню в технологічному секторі.

Ф'ючерси на американські фондові індекси торгувалися в діапазоні на азіатських торгах.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX показали найгірші результати в Азії в середу, впавши на 0,6% і 0,5%, відповідно, після невтішних торгових даних з країни.

Японський експорт у квітні зріс менше, ніж очікувалося, оскільки попит на ключових ринках, зокрема в Китаї, залишався слабким, тоді як імпорт також розчарував, оскільки місцевий попит залишався пригніченим.

Це призвело до більшого, ніж очікувалося, дефіциту торговельного балансу країни в цьому місяці.

Азіатські акції технологічних компаній не перейняли нічне зростання своїх американських колег, а регіональні біржі, що спеціалізуються на технологіях, трималися у вузькому діапазоні напередодні ключової звітності компанії Nvidia, що займається розробкою штучного інтелекту, яка має бути опублікована після закриття бірж у США.

Південнокорейський індекс KOSPI не змінився, в той час як зважений індекс Тайваню незначно виріс. Обидва індекси включають найбільших азіатських постачальників Nvidia, таких як SK Hynix Inc і TSMC.

Гонконгський індекс Hang Seng став винятком, піднявшись на 0,6%, оскільки він стабілізувався після значних втрат на попередній сесії.

Nvidia вважається лідером технологічного сектору, враховуючи, що компанія знаходиться в центрі величезного стрибка вартості на оптимізмі щодо швидкозростаючої галузі штучного інтелекту.

Фірма виробляє найсучасніші мікросхеми штучного інтелекту, які наразі доступні на ринку, і очікується експоненціальне зростання прибутків на тлі буму ШІ, що спостерігався протягом останнього року.

Більш широкі азіатські ринки трималися в вузькому діапазоні. Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite коливалися нижче своїх пікових значень 2024 року, оскільки оптимізм щодо нових стимулюючих заходів з боку Пекіна, схоже, охолоджується, а інвестори тепер очікують більш позитивних сигналів з боку країни, щоб відновити покупки на місцевих ринках.

Австралійський ASX 200 не змінився, обмеживши більшу частину свого внутрішньоденного зростання після дещо яструбиних сигналів від Резервного банку Нової Зеландії, який зберіг ставки без змін і заявив, що бачить затримки з будь-якими потенційними скороченнями.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились у флеті, хоча індекс залишається в межах нещодавніх рекордних максимумів.

Інвестори перебували в очікуванні протоколу квітневого засідання ФРС, який, як очікується, надасть більше інформації про позицію банку щодо процентних ставок.