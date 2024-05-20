Азійські акції зростають на хвилі китайських стимулів та росту техсектору

Більшість азіатських акцій виросли в понеділок, оскільки ринки вітали заходи стимулювання в Китаї, в той час як індекси технологічних компаній також зросли, оскільки інвестори купували акції цього сектора напередодні ключової звітності.

Більшість регіональних ринків утримували прибутки минулого тижня, оскільки дещо м'які показники інфляції в США посилили надії на те, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки цього року. Минулого тижня Волл-стріт досягла рекордних максимумів, а ф'ючерси на американські фондові індекси продовжили зростання на азіатських торгах у понеділок.

Цього тижня увага також прикута до протоколу засідання ФРС наприкінці квітня, а також до виступів низки чиновників ФРС.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite виросли в понеділок на 0,2% і 0,3% відповідно, продовживши зростання з минулого тижня. Обидва індекси досягли семи- і восьмимісячних максимумів.

Минулого тижня Пекін запровадив низку заходів підтримки економіки, зокрема ринку нерухомості, намагаючись прискорити повільне економічне відновлення.

Китай послабив обмеження на купівлю житла в кількох великих містах, а також, як повідомляється, доручив урядам провінцій почати скуповувати будинки.

У понеділок Китай також утримав базову кредитну ставку на рекордно низькому рівні.

Але зростання на китайських ринках було обмеженим, особливо після посередніх економічних показників за квітень. Роздрібні витрати та капітальні інвестиції в країні все ще залишаються слабкими, що, ймовірно, вимагатиме від Пекіна додаткових стимулюючих заходів.

Побоювання щодо відновлення торговельної війни з Вашингтоном також мали місце після того, як Пекін заборонив деяким американським фірмам здійснювати імпортні та експортні операції, пов'язані з Китаєм. Цей крок розглядався як потенційна відплата за нещодавнє підвищення тарифів США на ключові галузі китайської промисловості.

Індекси високотехнологічних галузей були серед найкращих за підсумками дня. Японський індекс Nikkei 225 додав 1,3%, а південнокорейський KOSPI та гонконгський Hang Seng - 0,6% та 0,4% відповідно.

Інвестори купували акції цього сектору напередодні квартальної звітності корпорації NVIDIA, лідера в галузі штучного інтелекту, яка має бути опублікована цієї середи, щоб отримати більше інформації про те, чи залишається попит на зростаючу галузь сильним.

Nvidia вважається флагманом технологічної індустрії, особливо з огляду на її зростаючий вплив на індустрію штучного інтелекту протягом останнього року. Фірма фактично очолила зростання вартості у технологічному секторі, спричинений розвитком ШІ.

Акції технологічного сектору також відновили деякі здобутки минулого тижня після того, як оптимізм щодо зниження процентних ставок у США призвів до зниження прибутковості казначейських облігацій.

Азійські ринки також зросли. Зростання цін на мідь та інші метали призвело до того, що австралійський ASX 200 виріс на 0,6% завдяки акціям гірничодобувних компаній.

Індекс SET Таїланду виріс на 0,2%, оскільки дані по валовому внутрішньому продукту показали, що економіка зросла набагато більше, ніж очікувалося в першому кварталі.