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Азійські акції зростають на даних ІСЦ; слабкий ВВП Японії та обережність Китаю обмежують зростання

08:02 16.05.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій зросли в четвер, слідуючи за рекордними одноденними максимумами на Волл-стріт після того, як слабші показники споживчої інфляції посилили бети на зниження процентних ставок у 2024 році.

Сильний одноденний приріст на Волл-стріт допоміг азійським ринкам дещо забути про зустрічні вітри з боку Китаю та Японії, особливо на тлі скорочення японської економіки та підвищення адміністрацією Байдена деяких торговельних мит проти Пекіну.

У середу індекси Волл-стріт завершили торги на рекордно високих рівнях, оскільки трошки нижчі, ніж очікувалося, дані по індексу споживчих цін змусили трейдерів збільшити очікування щодо зниження ставки у вересні. Ф'ючерси на американські фондові індекси також продовжили зростання на азіатських торгах.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,6%, головним чином завдяки акціям технологічних компаній, які слідували за своїми американськими аналогами.

Але інші більш економічно чутливі сектори відступили, як і більш широкий індекс TOPIX, який має відносно меншу технологічну вагу, ніж Nikkei.

Дані про валовий внутрішній продукт показали, що економіка Японії в першому кварталі 2024 року скоротилася набагато більше, ніж очікувалося, оскільки тривка інфляція і відставання зарплат призвели до різкого ослаблення приватного споживання.

Капітальні витрати, які допомагали підтримувати зростання протягом останніх двох кварталів, також різко сповільнилися, оскільки невизначеність щодо економіки Японії змушує бізнес остерігатися інвестувати.

Слабкі дані посилили сумніви щодо того, наскільки Банк Японії зможе посилити політику цього року. Хоча м'яка політика обіцяє фондовим ринкам хороші перспективи, послаблення економіки створює більше перешкод.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite відстали від своїх регіональних аналогів у четвер, піднявшись приблизно на 0,3% кожен. Гонконгський індекс Hang Seng також виріс на 0,6%, що відносно менше, ніж його азіатські аналоги.

На настрої щодо Китаю вплинуло запровадження адміністрацією Байдена вищих торговельних мит на кілька ключових китайських секторів, а саме: електромобілі, медицину та сонячну енергетику.

Хоча безпосередній економічний вплив мит був незрозумілим, вони викликали гнів Пекіна, який погрожував заходами у відповідь. Такий крок може розпалити торговельну війну між найбільшими економіками світу.

Очікування нових економічних сигналів також вплинуло на обережність щодо Китаю. У п'ятницю будуть опубліковані дані по промисловому виробництву і роздрібним продажам.

Інші азіатські ринки також зросли. Австралійський ASX 200 показав найкращі результати серед своїх колег, зрісши на 1,8% і наблизившись до рекордних максимумів. Дані за четвер також показали несподіване зростання рівня безробіття в Австралії, що посилило сподівання на те, що ринок праці охолоджується.

Зростання акцій технологічних компаній призвело до того, що південнокорейський індекс KOSPI підскочив на 0,8%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились позитивно, а акції технологічних компаній слідували за своїми світовими аналогами. Але очікується, що зростання буде стримуватися обережністю перед загальними виборами в Індії у 2024 році.
За матеріалами: investing.com
 

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