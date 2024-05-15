Ціни на золото стабільні, оскільки долар ослаб перед публікацією індексу споживчих цін

Ціни на золото стабілізувалися на азіатських торгах в середу, скориставшись перевагами більш слабкого долара, оскільки ринки принишкли перед ключовими даними по споживчій інфляції в США, які, ймовірно, будуть впливати на перспективи процентних ставок.

Серед промислових металів, ціни на мідь зросли до більш ніж дворічних максимумів, оскільки перспектива скорочення поставок і фіскальні стимули в Китаї, найбільшому імпортері міді, допомогли компенсувати побоювання з приводу слабкого попиту.

Золото зросло після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл висловив припущення, що ставки в США більше не підвищуватимуться. Ці коментарі також стали ключовим фактором зниження курсу долара.

Спотове золото о 06:50 EET стабілізувалося на рівні 2357,65 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, зросли на 0,1% до 2361,90 доларів за унцію.

Ринки зараз зосередились на даних по індексу споживчих цін за квітень, особливо після того, як дані по індексу цін виробників несподівано зросли.

Вищі показники ІСЦ посилили занепокоєння щодо того, що стійка інфляція стримуватиме будь-яке потенційне зниження процентних ставок цього року. Високі показники ІСЦ, ймовірно, ще більше посилять ці побоювання.

Хоча коментарі Пауелла, головним чином про те, що монетарна політика залишається достатньо жорсткою, допомогли заспокоїти занепокоєння ринку щодо підвищення ставок, голова ФРС все ж попередив, що центральний банк потребує значно більшої впевненості в тому, що інфляція знизиться до річної цілі в 2%.

Такий сценарій означає, що ФРС, найімовірніше, триматиме ставки на високому рівні довше, що, в свою чергу, не обіцяє нічого доброго цінам на метали. Високі ставки підвищують альтернативну вартість інвестицій в дорогоцінні метали.

Інші дорогоцінні метали також зросли в середу, скориставшись ослабленням долара.

Ф'ючерси на платину трохи зросли до 1065,85 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 0,2% до 28,767 доларів за унцію.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,6% до $10 145,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь стабілізувалися на рівні $5,0137 за фунт.

Обидва контракти досягли найвищих рівнів з квітня 2022 року після того, як найбільший імпортер, Китай, заявив, що цього тижня почне масивний випуск облігацій на суму 1 трильйон юанів (138 мільярдів доларів США). Випуск буде спрямований на підтримку економічного зростання.

Ціни на мідь сильно зростали протягом останніх двох місяців, підтримувані перспективою скорочення поставок на тлі російських санкцій на металопродукцію і скорочення китайських металургійних заводів.

Цього тижня основна увага прикута до даних по промисловому виробництву і роздрібним продажам з Китаю, які будуть опубліковані в п'ятницю.