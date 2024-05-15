Азійські акції дрейфують вгору з наближенням даних ІСЦ; Китай падає через американські мита

Більшість азіатських акцій дещо зросли в середу напередодні ключових даних по споживчій інфляції в США, в той час як китайські ринки відстали від своїх конкурентів після того, як адміністрація Байдена ввела вищі тарифи на кілька ключових галузей промисловості.

Індекси Волл-стріт дали деякі позитивні сигнали азіатським ринкам, оскільки вони відреагували на більш високі, ніж очікувалося, показники індексу цін виробників.

Але ф'ючерси на американські фондові індекси зупинилися на азіатських торгах, оскільки високі показники індексу цін виробників викликали обережність напередодні публікації індексу споживчих цін у США, який тісніше пов'язаний з відсотковими ставками.

Регіональні обсяги торгівлі також були дещо приглушені через свята в Гонконзі та Південній Кореї.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,5% кожен в середу, відстаючи від своїх конкурентів після того, як адміністрація Байдена різко підвищила тарифи на кілька ключових імпортних товарів з країни, включаючи акумулятори для електромобілів і напівпровідники.

Цей крок викликав гнів китайської влади і породив побоювання щодо заходів у відповідь з боку другої за величиною економіки світу.

Минулого тижня з'явилася низка повідомлень про тарифи, які зачіпають товари, що імпортуються з Китаю, на суму до 18 мільярдів доларів США.

Підвищення тарифів ще більше погіршило настрої щодо китайських ринків після того, як ще один великий дефолт на ринку нерухомості країни вказав на посилення негативних тенденцій у цьому секторі.

Але втрати китайських акцій були обмежені перспективою збільшення фіскальних стимулів в країні після того, як Пекін заявив, що цього тижня розпочне масивний випуск облігацій на суму 1 трильйон юанів (138 мільярдів доларів США).

Цього тижня в центрі уваги також були дані по промисловому виробництву і роздрібним продажам в Китаї, які мають бути опубліковані цієї п'ятниці.

Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,4% завдяки різкому зростанню акцій гіганта електроніки та розваг Sony Corp.

Більш широкий індекс TOPIX виріс на 0,3%.

Акції Sony зросли більш ніж на 10% після того, як компанія оголосила про викуп акцій на суму $1,6 млрд. та про сток спліт (stock split) у співвідношенні п'ять до одного. Цей крок значною мірою компенсував зниження річного прибутку на 7% і дещо посередній прогноз прибутку на 2025 фінансовий рік.

Настрої щодо Японії також були на межі напередодні ключових даних по валовому внутрішньому продукту за перший квартал, які мають бути опубліковані в четвер.

Більш широкі азіатські ринки дрейфували вгору. Австралійський індекс ASX 200 виріс на 0,4%, отримавши деяку підтримку від м'яких даних по заробітній платі, які зменшили перспективу більш яструбиної політики Резервного банку в найближчі місяці.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказували на стримане відкриття, оскільки загальні вибори 2024 року продовжуються і трейдери зберігають обережність по відношенню до країни.