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Азійські акції торгуються в обмеженому діапазоні перед даними по інфляції в США. Китай постраждав від проблем на ринку нерухомості
08:30 14.05.2024 |
Більшість азіатських акцій у вівторок торгувалися у вузькому діапазоні, оскільки очікування ключових даних по інфляції в США стримувало будь-які великі угоди, в той час як китайські ринки відступили, оскільки ще один великий девелопер оголосив дефолт по виплатах за облігаціями.
Регіональні ринки зауважили відсутність рішучих дій на Волл-стріт, оскільки трейдери залишались настороженими щодо будь-яких великих бетів до публікації даних по інфляції у вівторок і середу.
Ф'ючерси на американські фондові індекси також коливалися в діапазоні на азіатських торгах.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали приблизно на 0,3% кожен, ще більше відступивши від своїх найвищих рівнів 2024 року. Втрати були спричинені головним чином падінням акцій на ринку нерухомості.
В центрі цього падіння опинилася компанія Agile Group Holdings Ltd. Гонконгські акції девелопера впали майже на 15% після того, як у понеділок компанія оголосила про дефолт по виплаті відсоткової ставки.
Фірма також зафіксувала різке падіння продажів за перші чотири місяці 2024 року, оскільки спад на ринку нерухомості не показав жодних ознак послаблення.
Занепокоєння щодо ширшого обвалу на ринку нерухомості значною мірою нівелювало оптимізм щодо планів Пекіна стосовно масштабного випуску облігацій, який передбачає більше фіскальних стимулів для країни.
Втрати на ринку нерухомості також призвели до того, що гонконгський індекс Hang Seng торгується в бічному тренді, хоча акції технологічних компаній, включаючи Baidu Inc, Alibaba Group і Tencent Holdings Ltd, виросли напередодні квартальної звітності, яка вийде цього тижня.
Настрої щодо Китаю також залишалися непевними, оскільки нещодавні повідомлення свідчили про те, що адміністрація Байдена розглядає можливість підвищення торговельних тарифів проти Китаю.
Більшість азіатських фондових індексів рухалися у флетово-низькому діапазоні, оскільки основна увага була зосереджена на майбутніх даних по інфляції в США, які, як очікується, вплинуть на відсоткові ставки.
Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,1%, підтриманий більш ніж 2% відскоком акцій технологічного гіганта SoftBank Group Corp. після того, як він вийшов на прибуток у четвертому кварталі. Збиток компанії за 2024 фінансовий рік також істотно скоротився в порівнянні з попереднім роком.
Дані у вівторок показали, що індекс цін виробників в Японії в квітні виріс, як і очікувалося.
Австралійський ASX 200 впав на 0,3%, а південнокорейський KOSPI не змінився.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрилися без змін, оскільки інвестори також залишалися настороженими щодо індійських ринків на тлі загальних виборів 2024 року.
Але найбільша увага на азіатських ринках була зосереджена на майбутніх даних по інфляції в США. У вівторок вийде індекс цін виробників у США, а в середу буде опублікований індекс споживчих цін, за яким слідкують особливо уважно.
Будь-які ознаки стійкої інфляції, ймовірно, ще більше знизять очікування зниження процентних ставок Федеральним резервом і, ймовірно, сколихнуть ринки.
Очікується також, що інфляція залишиться значно вищою за цільовий показник ФРС у 2% річних, що не дасть центральному банку достатніх підстав для негайного зниження ставок.
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