Долар дрейфує, оскільки трейдери очікують даних по інфляції в США; слабка єна в центрі уваги

Долар стабільний у вівторок, оскільки цього тижня інвестори очікують на звіт по інфляції, який, ймовірно, визначить перспективи процентних ставок в США, в той час як єна вагається біля двотижневого мінімуму, розпалюючи побоювання щодо інтервенцій.

Цього тижня валютний ринок був спокійним, оскільки інвестори намагалися оцінити, яким шляхом піде Федеральна резервна система цього року після нещодавніх м'якших, ніж очікувалося, даних з ринку праці США і коментарів представників центробанків.

Вони були змушені зменшити свої очікування щодо зниження ставок в цьому році через високу інфляцію і тепер закладають в ціну 42 базисних пункти пом'якшення, з 60% ймовірністю зниження ставок у вересні, згідно з CME FedWatch Tool.

Цього тижня вся увага буде прикута до індексу споживчих цін, що буде оприлюднено в середу, який, як очікується, покаже, що базовий індекс споживчих цін в квітні зріс на 0,3% в місячному обчисленні, що менше, ніж на 0,4% в попередньому місяці, згідно з опитуванням Reuters.

Але перед цим у вівторок буде опублікований індекс цін виробників у США, який аналітики проаналізують, щоб зрозуміти, чи рухається інфляція до цільового показника ФРС у 2%.

«Основна увага буде зосереджена на ключових статтях, які впливають на основні витрати на особисте споживання (PCE), тобто на послуги охорони здоров'я, управління портфелем цінних паперів і внутрішні авіаквитки», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Євро мало змінився і склав $1,0786, але цього місяця виріс на 1% по відношенню до долара, в той час як фунт стерлінгів в останній раз купували за $1,2554, що приблизно на 0,5% вище, від початку травня.

Індекс долара, який вимірює курс американської валюти по відношенню до шести конкурентів, востаннє був на рівні 105,25.

Як показало опитування Reuters, майже дві третини економістів очікують, що ФРС цього року двічі знизить ключову процентну ставку, починаючи з вересня. Це більше, ніж трохи більше половини економістів в попередньому опитуванні.

Трейдери знову сполохані, оскільки єна наближається до рівнів, на яких підозрюються інтервенції з боку Токіо. Востаннє вона була на рівні 156,32 за долар США, досягнувши двотижневого мінімуму в 156,40 на початку сесії.

Підозрюють, що Міністерство фінансів Японії здійснило інтервенції на валютному ринку наприкінці квітня - на початку травня після того, як 29 квітня єна досягла 34-річного мінімуму 160,245.

Але ринок залишається «ведмежим» по відношенню до валюти, враховуючи величезний розрив між наднизькими дохідностями в Японії та в інших великих економіках.

Міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі заявив у вівторок, що уряд буде тісно співпрацювати з Банком Японії з питань валютного курсу, щоб не допустити розбіжностей між їхніми спільними політичними цілями.

«Ми вживатимемо всіх можливих заходів для ретельного моніторингу валюти», - сказав Сузукі, додавши, що важливо, щоб обмінний курс рухався стабільно, відображаючи фундаментальні фактори, а не зосереджуючись на його рівні.

Єна отримала короткочасну підтримку в понеділок, коли Банк Японії надіслав «яструбиний» сигнал, скоротивши обсяг пропозиції для певного сегменту японських державних облігацій.

Тим часом Міжнародний валютний фонд заявив, що зобов'язання Японії дозволити єні гнучко рухатись допоможе центральному банку зосередитись на досягненні цінової стабільності, застерігаючи від зростаючих закликів деяких аналітиків використовувати монетарну політику для сповільнення падіння валюти.

Щодо інших валют, австралійський долар і новозеландський долар не змінилися на початку торгів. Останній раз австралієць коштував $0,6608, а ківі - $0,6017.