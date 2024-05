Азійські акції вагаються на тлі змішаних сигналів з Китаю

У понеділок більшість азіатських акцій торгувалися у флетово-низькому діапазоні, а китайські ринки зазнали різких коливань на змішаних економічних і політичних сигналах, в той час як інвестори стали обережними напередодні ключових даних по інфляції в США.

На китайські акції тиснула перспектива збільшення торгових тарифів США. Минулого тижня з'явилася низка повідомлень про те, що адміністрація Байдена готується запровадити імпортні мита на кілька ключових секторів, включаючи електромобілі та технології сонячної енергетики.

Але ралі на китайських біржах нерухомості допомогло компенсувати більші втрати, оскільки Пекін сигналізував про більшу підтримку сектору, що занепадає.

Регіональні ринки стримано відреагували на приглушене закриття Волл-стріт в п'ятницю, в той час як ф'ючерси на американські фондові індекси мало змінилися на азіатських торгах в понеділок, зосередившись на прийдешніх даних по інфляції, які, ймовірно, будуть впливати на процентні ставки в США.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite торгуються в бічному тренді після падіння на 0,8% кожен на початку сесії. Обидва індекси залишилися нижче семи- і восьмимісячних максимумів, досягнутих минулого тижня.

Дані за вихідні показали, що інфляція індексу споживчих цін в Китаї прискорилася в квітні, сигналізуючи про деяке зростання витрат. Але це було значною мірою нівельовано зниженням індексу цін виробників у Китаї 19-й місяць поспіль.

На настрої щодо Китаю також вплинули повідомлення про можливе підвищення торговельних тарифів США проти цієї країни, що потенційно може загальмувати економічне зростання, а також спровокувати нову торговельну війну з Вашингтоном.

Але ралі на ринках нерухомості допомогло обмежити втрати китайських індексів після того, як кілька великих китайських міст послабили обмеження на купівлю житла протягом минулого тижня.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,5%, також підтриманий ралі на ринку нерухомості.

Цього тижня увага також прикута до даних по роздрібних продажах і промисловому виробництву в Китаї, які мають бути опубліковані в п'ятницю.

У понеділок азіатські ринки торгувалися з просіданням. Японський індекс Nikkei 225 знизився на 0,1%, в той час як широкий фондовий індекс TOPIX втратив 0,3%.

Австралійський ASX 200 втратив 0,1%, а південнокорейський KOSPI впав на 0,2%.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на стримане відкриття, оскільки місцеві ринки зіткнулися з підвищеною волатильністю на тлі загальних виборів 2024 року.

Цього тижня регіональні ринки також готуються до звітів про прибутки кількох ключових компаній.

В Японії технологічний гігант SoftBank Group Corp. має сьогодні відзвітувати про прибутки, а великі компанії Sony Corp, SMC Corp, Resona Holdings, Inc. та Asahi Group Holdings, Ltd. - у вівторок.

Найбільші технологічні компанії Китаю - Baidu Inc, Alibaba Group Holding Ltd і Tencent Holdings Ltd - повідомлять про прибутки протягом тижня.

В Індії цього тижня очікуються звіти про прибутки Hindustan Aeronautics Ltd, Tata Steel Ltd та Zomato Ltd.