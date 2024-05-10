Долар відновлює втрати після чергової порції слабких даних по зайнятості

На початку азіатських торгів у п'ятницю долар США демонстрував м'яку динаміку після того, як вночі втратив позиції по відношенню до євро і фунта стерлінгів на тлі даних з США, що свідчать про подальші ознаки охолодження ринку праці, а отже, підвищення ймовірності зниження ставки ФРС в цьому році.

По відношенню до японської єни долар торгувався на рівні 155,39 єни, знизившись з максимуму 155,95, досягнутого на попередній сесії. Євро коштував $1,0782 після зростання на 0,3% за ніч.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика валют, що включає єну та євро, не змінився і склав 105,25.

Відступ долара послідував за даними, що показали стрибок первинних заявок на допомогу по безробіттю в США, що, на додаток до слабкого звіту по заробітній платі минулого тижня, посилило схильність до ризику на ринку, який тижнями коливався в очікуванні того, коли і наскільки Федеральна резервна система знизить ставку цього року.

Поряд з невеликим зростанням американських казначейських облігацій та сировинних товарів, більшість основних валют зросли, в тому числі єна, яку стримувала низька прибутковість, і фунт стерлінгів, який виявився вразливим після «голубиного» перегляду політики Банку Англії.

Проте аналітики застерігають від затяжного ралі.

«Ми відзначаємо, що заявки на допомогу з безробіття - це щотижневі дані, які можуть бути дуже волатильними від тижня до тижня», - сказав Джозеф Капурсо з Commonwealth Bank of Australia в своїй записці. «Ще занадто рано робити висновки про значне послаблення ринку праці».

За їхніми словами, низька прибутковість єни і все ще зяюча прірва між нею і процентними ставками в США можуть спокусити спекулянтів повторно протестувати 34-річні мінімуми, яких валюта досягла минулого тижня.

За оцінками учасників ринку, минулого тижня Токіо витратив близько 60 мільярдів доларів, щоб повернути єну з цих мінімумів, а міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі, на черговій прес-конференції після засідання кабінету міністрів у п'ятницю, повторив свою позицію про намір уряду втрутитися в разі необхідності .

«Інтервенція, можливо, тимчасово призупинила висхідний імпульс долара до єни, але учасники явно купують цю тимчасову слабкість, що, ймовірно, призведе до розвороту курсу долара до єни близько рівня 155», - сказав Ронг Рен Го, портфельний менеджер в команді по роботі з цінними паперами з фіксованою прибутковістю в Eastspring Investments.

Фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2525. Він виріс на 0,2% після виходу даних по США, відновившись з мінімуму в $1,2446, найслабшого з 24 квітня, після того, як Банк Англії відкрив шлях до зниження процентної ставки.

Як і очікувалося, в четвер Банк Англії залишив базову процентну ставку на 16-річному максимумі в 5,25%, але другий чиновник Комітету з грошово-кредитної політики підтримав її зниження, що було розцінено як ще один крок до зниження процентних ставок.

«Терміновість і готовність Банку Англії знизити ставку раніше ФРС продовжуватимуть тиснути на валюту», - сказав Гох.

Прибутковість казначейських облігацій США знизилася в четвер на тлі полегшення від того, що всі 125 мільярдів доларів нових векселів і облігацій цього тижня були поглинуті без проблем. Прибутковість 10-річних облігацій в останній раз становила 4,46%, що нижче 4,52% в четвер і приблизно на 28 базисних пунктів за 2 тижні.

Трейдери будуть уважно стежити за квітневим індексом цін виробників (ІЦВ) та індексом споживчих цін (ІСЦ), які вийдуть наступного тижня, щоб побачити ознаки того, що інфляція відновила свою тенденцію до зниження до цільової ставки ФРС 2%.

Тим часом, як показав у четвер Федеральний реєстр США, адміністрація США додала 37 китайських компаній до списку торговельних обмежень за «дії, що суперечать національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів», що є новим, але несподіваним розвитком довготривалої китайсько-американської торгової суперечки.

Внесення до списку ускладнює для американських постачальників постачання до зазначених суб'єктів господарювання.