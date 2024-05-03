Цього тижня золото подешевшало приблизно на 1% в очікуванні даних по заробітній платі в несільськогосподарському секторі США

Ціни на золото незначно змінилися на азіатських торгах в п'ятницю, оскільки ринки залишалися негативно налаштованими до жовтого металу напередодні виходу ключових даних по зайнятості в США, в той час як перспектива збереження високих процентних ставок призвела до щотижневих втрат золота.

Жовтий метал пережив різке падіння з рекордних максимумів останніх двох тижнів, оскільки попит на активи-прихістки вичерпався, а тиск з боку процентних ставок в США повернувся в гру.

Спотове золото о 06:21 EET стабілізувалося на рівні $2 302,72 за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, трохи зросли до $2 311,45 за унцію.

Жовтий метал відчув деяке полегшення в ціні, оскільки долар впав на торгах протягом ночі. Але це лише обмежило нещодавні втрати золота.

Спотові ціни на золото цього тижня знизилися приблизно на 1% - це вже другий тиждень поспіль, коли вони були в мінусі. Втрати в злитках відбулися через те, що перспективи зростання цін були затьмарені перспективою того, що ставки в США залишатимуться високими ще довше.

Очікується, що дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі, які вийдуть пізніше в п'ятницю, ще більше вплинуть на перспективи ставок. Будь-які стійкі ознаки зміцнення ринку праці дають ФРС більше простору для маневру, щоб утримувати ставки на високому рівні довше.

Нещодавно центральний банк попередив, що це, ймовірно, залишиться так і в найближчій перспективі, оскільки повільна інфляція також не дає ФРС достатніх підстав для зниження процентних ставок. Але ФРС також дала зрозуміти, що не має наміру підвищувати ставки далі.

Проте перспектива збереження високих ставок протягом тривалого часу не обіцяє нічого хорошого для золота, оскільки це збільшує альтернативну вартість інвестицій в жовтий метал. Коли геополітична напруженість на Близькому Сході послабилася, попит на золото як на безпечний притулок вичерпався, що зробило жовтий метал вразливим до коливань ставок.

Інші дорогоцінні метали були дещо змішаними цього тижня. Ф'ючерси на срібло дещо зросли в п'ятницю, але вже другий тиждень торгуються в червоній зоні. Проте ф'ючерси на платину цього тижня зросли майже на 6%, оскільки вони відскочили від тритижневих мінімумів.

Ціни на мідь повертаються до тижневих втрат після 5-тижневого зростання

Серед промислових металів ціни на мідь не змінилися в п'ятницю і були готові до невеликих тижневих втрат, оскільки побоювання щодо ставок в США викликали деяку фіксацію прибутку. Але ціни все ще залишалися в полі зору недавніх дворічних піків.

Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів зросли на 0,2% до $9,827,0 за тонну, в той час як одномісячні ф'ючерси на мідь трохи впали до $4,5012 за фунт.

Обидва контракти мають втратити від 1% до 1,5% цього тижня після зростання протягом п'яти тижнів поспіль на очікуваннях скорочення поставок.