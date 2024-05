Більшість азіатських акцій зросли в п'ятницю завдяки акціям технологічних компаній, оскільки позитивні прибутки Apple Inc підтримали настрої, хоча регіональні ринкові свята і очікування ключових даних з США стримували зростання.

Обсяги регіональних торгів були дещо знижені через свята в Японії та Китаї.

Азійські ринки отримали позитивний імпульс від Уолл-стріт, який виріс у четвер, оскільки акції технологічних компаній відновились після значних втрат цього тижня. Ф'ючерси на американські фондові індекси також зросли на азіатських торгах.

Але загальне зростання було обмеженим, а Волл-стріт все ще продовжував зазнавати тижневих втрат, оскільки побоювання щодо високих процентних ставок в США в значній мірі знищили будь-який оптимізм. Основна увага зараз прикута до майбутніх даних по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які повинні вийти сьогодні, щоб дати більше підказок щодо ставок.

Азійські біржі, що спеціалізуються на технологічних галузях, були серед кращих за підсумками дня, а гонконгський індекс Hang Seng виріс на 1,4%. Цей індекс також був найкращим в Азії цього тижня, оскільки додаткові заходи стимулювання в Китаї, особливо в секторі нерухомості, значно підвищили акції на ринку нерухомості.

Південнокорейський KOSPI додав 0,1%, а зростання в технологічному секторі підштовхнуло австралійський ASX 200 на 0,6%.

Відскок акцій Apple Inc після закінчення робочого дня перекинувся на азійських постачальників компанії, особливо після того, як виробник iPhone показав кращі, ніж очікувалося, прибутки і спрогнозував деяке зростання доходів у поточному кварталі.

Постачальники Apple на Тайвані - головним чином TSMC і Hon Hai Precision Industry - зросли на 1,5% і 2,3% відповідно.

Гонконгська AAC Technologies Holdings Inc додала більше 3%, а в Південній Кореї Samsung Electronics Co Ltd, SK Hynix Inc та LG Innotek Co Ltd зросли від 0,5% до 5,2%.

Азійські ринки в цілому були млявими, оскільки обсяги торгів залишались обмеженими на фоні регіональних свят та обережності щодо відсоткових ставок в США.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 відкрились стримано після того, як індекс ненадовго сягнув рекордних максимумів на початку тижня. Але в цілому індекс Nifty демонстрував помірні внутрішньоденні рухи на тлі обережності перед загальними виборами в Індії в 2024 році.

Ринки також були в значній мірі обережними перед ключовими даними по зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які вийдуть пізніше в п'ятницю.

Дані по зайнятості в несільськогосподарському секторі постійно перевершували очікування ринку протягом останніх п'яти місяців на тлі тривалого зміцнення ринку праці в США.

Сила ринку праці дає Федеральній резервній системі більше простору для маневру, щоб довше утримувати процентні ставки на високому рівні. Про це центральний банк попередив під час засідання на початку цього тижня, хоча він також сказав, що майбутнє підвищення ставок є малоймовірним, незважаючи на нещодавню стійкість інфляції.