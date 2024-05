Азійські акції різноспрямовані; Гонконг піднімається на хвилі зростання цін на нерухомість

У четвер азійські фондові індекси виглядали неоднозначно, оскільки побоювання, що процентні ставки в США залишаться високими довше, залишаються в силі, хоча Федеральна резервна система применшила будь-які очікування щодо подальшого підвищення процентних ставок.

Гонконгські акції були винятком, наблизившись до п'ятимісячних максимумів, оскільки інвестори вітали зняття додаткових обмежень на кризовому ринку нерухомості.

Регіональні ринки відреагували на негативне нічне закриття на Волл-стріт посередньо, хоча американські індекси завершили торги вище своїх внутрішньоденних мінімумів після того, як голова ФРС Джером Пауелл заявив, що банк не має наміру підвищувати відсоткові ставки далі. Але Пауелл також сказав, що прогрес на шляху до цільового рівня інфляції в 2%, схоже, призупинився, що свідчить про відсутність негайних планів щодо зниження ставок.

Ф'ючерси на американські фондові індекси зросли на торгах в Азії.

Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращі результати в Азії в четвер, піднявшись на 1,2% і впритул наблизившись до п'ятимісячного піку, досягнутого на початку цього тижня.

Зростання відбулося в основному за рахунок девелоперів після того, як Китай зняв обмеження на купівлю кількох будинків у кількох великих містах, головним чином у Пекіні.

Цей крок, який відбувся після 13-річного заморожування купівлі кількох будинків, був спрямований, головним чином, на подальше стимулювання ринку нерухомості, який бореться з більш ніж трирічним спадом.

Гонконгські девелопери, включаючи Sands China Ltd, China Resources Land Ltd і Longfor Properties Co Ltd, виросли на 2-3% і були серед лідерів на Hang Seng.

Ринки материкового Китаю були закриті на вихідні і залишаться закритими до кінця тижня.

Японські індекси Nikkei 225 і TOPIX впали на 0,1% кожен в четвер, при цьому настрої щодо країни залишаються обережними на фоні волатильності єни.

Підозри щодо втручання японського уряду на валютний ринок призвели до різкого зростання курсу єни цього тижня. Але фундаментальна слабкість валюти все ще зберігається, особливо на тлі високих процентних ставок у США, що зберігаються вже тривалий час.

Слабка єна сприяє зростанню прибутків японських компаній, особливо тих, що працюють на експорт. Але це також призводить до вищої інфляції та слабшого споживання в країні.

Більш широкі азійські ринки були змішаними. Австралійський ASX 200 виріс на 0,6%, навіть незважаючи на те, що дані показали, що профіцит торгового балансу країни скоротився до більш ніж трирічного мінімуму в березні.

Південнокорейський індекс KOSPI дещо знизився, але подальші втрати були обмежені м'якшими, ніж очікувалося, показниками інфляції за квітень.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на стримане відкриття, при цьому Nifty, ймовірно, буде топтатися на місці в очікуванні додаткової інформації про загальні вибори 2024 року, які розпочалися минулого тижня. Очікується, що на індійських ринках спостерігатиметься певна волатильність у зв'язку з перебігом виборів.