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АНАЛІТИКА

Азіатські індекси: Китай стримався на змішаних індексах ділової активності, Японія зростає, намагаючись наздогнати лідерів

08:29 30.04.2024 |

Фінанси

 

Більшість азіатських акцій у вівторок торгувались у вузькому діапазоні, оскільки інвестори засвоювали змішані показники ділової активності в Китаї, в той час як японські ринки різко зросли, намагаючись надолужити згаяне після довгих вихідних.

Після невеликого нічного зростання на Волл-стріт азіатські ринки виглядали помірно позитивно. Але ф'ючерси на американські фондові індекси тупцювали на місці, оскільки очікування засідання Федеральної резервної системи цього тижня змушувало інвесторів бути обережними.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite трохи виросли у вівторок, оскільки інвестори засвоїли пакет змішаних показників індексу менеджерів із закупівель (PMI) за квітень. Офіційні дані показали, що зростання виробничої активності в квітні сповільнилося трохи менше, ніж очікувалося в порівнянні з березнем, в той час як зростання невиробничої активності сповільнилося значно більше, ніж очікувалося.

Хоча приватне опитування намалювало більш райдужну картину у виробничому секторі, загальні дані PMI показали деяке охолодження активності після сильного першого кварталу.

Тим не менш, відновлення китайських ринків у квітні значною мірою продовжилося, і місцеві фондові індекси за підсумками місяця перевершили свої регіональні аналоги. У квітні CSI300 виріс на 2,5%, а Shanghai Composite - на 2,6%.

Гонконгський індекс Hang Seng виріс на 0,6% у вівторок і став найкращим азійським індексом у квітні. У квітні Hang Seng виріс приблизно на 7,6% після того, як досяг п'ятимісячного максимуму на хвилі вигідних покупок і оптимізму щодо нових стимулюючих заходів на материковій частині країни.

Зростання в Гонконзі також відображало покращення настроїв щодо Китаю.

Більшість інших азіатських акцій за межами Китаю у квітні зазнали втрат, оскільки вони намагалися зафіксувати прибуток у технологічному секторі, а трейдери значною мірою враховували очікування швидкого зниження процентних ставок ФРС.

Японський Nikkei 225 підскочив на 1,3% у вівторок, в той час як TOPIX додав 2,1% в ході наздоганяючої торгівлі після ринкового свята в понеділок.

Але Nikkei виявився найгіршим показником в Азії в квітні, оскільки він втратив від великої дози фіксації прибутку, в той час як невизначеність щодо політики Банку Японії також давалася взнаки. У квітні Nikkei впав майже на 5%, а TOPIX втратив 0,9%.

Південнокорейський KOSPI виріс на 0,6% у вівторок, але торгувався з пониженням на 1,5% за квітень через втрати в акціях технологічних компаній.

Австралійський ASX 200 виріс на 0,2% після того, як дані показали несподіване падіння роздрібних продажів в березні, що може означати зниження прогнозу інфляції. Слабкі ціни на сировинні товари та занепокоєння щодо Китаю призвели до падіння ASX на 3,2% у квітні.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 продемонстрували стримане відкриття після того, як індекс додав 1% на попередній сесії. Стійкий оптимізм щодо економіки Індії привів до зростання індексу Nifty на 1,5% у квітні.

Але інвестори остерігалися будь-яких короткострокових коливань індексу з початком загальних виборів у 2024 році.
За матеріалами: investing.com
 

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