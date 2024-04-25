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Ціни на золото слабшають, опускаються нижче $2300 на тлі вагань щодо ставок
08:22 25.04.2024 |
Ціни на золото впали на азіатських торгах у четвер і були близькі до того, щоб прорватися нижче ключових рівнів, оскільки зниження попиту на активи-прихістки та перспектива високих процентних ставок в США на більш тривалий термін негативно позначилися на жовтому металі.
Ціни на дорогоцінний метал різко впали з рекордних максимумів минулого тижня, оскільки потенційний конфлікт між Іраном та Ізраїлем не розгорівся, як того побоювалися ринки. Це значною мірою знизило попит на жовтий метал як на банківський актив-прихісток.
Зменшення попиту на золото як на безпечний притулок зробило його вразливим до зустрічних вітрів з боку ставок у США, оскільки більш високі ставки на довші терміни підвищують альтернативну вартість інвестицій у зливки.
Спотове золото о 06:26 EET подешевшало на 0,1% до 2313,62 доларів за унцію, в той час як ф'ючерси на золото, термін дії яких закінчується в червні, подешевшали на 0,6% до 2325,05 доларів за унцію.
Сильний долар, який залишився близьким до нещодавніх п'ятимісячних максимумів, також тиснув на ціни на метали.
Спотові ціни зараз близькі до того, щоб прорватися нижче рівня підтримки в 2300 доларів за унцію, що може означати подальші короткострокові втрати для жовтого металу.
Але очікується, що наступний етап руху золота буде значною мірою зумовлений майбутніми сигналами щодо економіки та процентних ставок у США.
Очікується, що дані про валовий внутрішній продукт США за перший квартал, які будуть опубліковані пізніше в четвер, покажуть, чи залишиться найбільша економіка світу стійкою на початку 2024 року.
Дані по індексу цін PCE, який є ключовим показником інфляції Федерального резерву, ймовірно, матимуть більший вплив на золото, враховуючи, що він безпосередньо пов'язаний з прогнозами центрального банку щодо процентних ставок.
Більш високі, ніж очікувалося, показники інфляції в США і яструбині сигнали ФРС змусили трейдерів значною мірою переоцінити очікування зниження ставок у червні - сценарій, який чинить більший тиск на ціни на золото в короткостроковій перспективі.
Інші дорогоцінні метали також відступили в четвер після падіння з недавніх піків минулого тижня. Ф'ючерси на платину впали на 0,3% до $910,30 за унцію, а ф'ючерси на срібло - на 1% до $27,078 за унцію.
Серед промислових металів ціни на мідь впали з нещодавніх дворічних максимумів, оскільки слабкі економічні показники і побоювання щодо високих процентних ставок дещо нівелювали оптимізм щодо жорсткості ринків.
Тримісячні ф'ючерси на мідь на Лондонській біржі металів впали на 0,2% до $9 773,0 за тонну, а одномісячні ф'ючерси на мідь впали на 0,1% до $4,4510 за фунт. Обидва контракти були нижче дворічних максимумів, досягнутих на початку квітня, після того, як більш жорсткі західні санкції щодо експорту російських металів вказали на звуження ринків.
Але цей оптимізм був притуплений, коли провідний виробник міді, Чилі, повідомив, що державна міднодобувна компанія Coldeco збільшить видобуток в 2024 році.
Побоювання щодо стабільного попиту також посилилися після того, як дані індексу менеджерів із закупівель у США за квітень виявилися слабшими, ніж очікувалося, а виробничий сектор знову опинився в зоні скорочення.
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